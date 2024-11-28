Самые распространенные мифы о седине развеяла трихолог

Российский трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская разобрала наиболее распространенные заблуждения и факты о появлении седых волос, сообщает Zakon.kz.

Семь самых распространенных мифов специалист развеяла в беседе с aif.ru 27 ноября 2024 года.

Заблуждение №1: Седина – признак старости

Хотя появление первой седины часто связывают с определенным возрастом, это утверждение условно.

Во-первых, большую роль играет генетика. Количество меланоцитов (клеток, вырабатывающих меланин – тот самый пигмент, который и определяет цвет волос) наследуется от родителей. А именно это часто и определяет скорость появления седины.

Также к преждевременному поседению могут привести дефицит витаминов группы В, минералов (цинк, железо), хронические заболевания (например, аутоиммунные патологии).

Заблуждение №2: Из-за стресса можно поседеть чуть ли не за одну ночь

Подобные истории мы нередко видим в мелодрамах, когда главный герой из-за трагического события в своей жизни утром просыпается с абсолютно седой головой.

Да, несомненно, стресс негативно влияет на организм в целом. Выброс кортизола и адреналина может нарушить функционирование меланоцитов, ухудшая пигментацию. Однако утверждение, что стресс способен вызвать мгновенное поседение, – преувеличение. Стресс, скорее, ускоряет уже начавшийся процесс поседения, а не является его причиной. Это похоже на метафору о последствиях детских шалостей, которые "серебрят" волосы родителей, – не прямая причинно-следственная связь, но намек на накопительный эффект.

Заблуждение №3: Курильщики седеют раньше

А вот в этом утверждении есть доля правды. Курение – фактор риска для многих заболеваний, включая проблемы со здоровьем волос. Никотин нарушает кровообращение, лишая волосяные фолликулы необходимого питания и кислорода.

Это может привести к ускорению поседения и другим проблемам с волосами. Негативное влияние курения подтверждается многочисленными исследованиями.

Заблуждение №4: Окрашивание ускоряет поседение

Это миф. Процесс окрашивания не влияет на выработку меланина.

Однако агрессивные краски могут повредить структуру волос, сделав их более ломкими и тусклыми. Седые волосы и без того часто более тонкие, поэтому некачественное окрашивание может усугубить ситуацию.

Заблуждение №5: Седину можно остановить

Полностью остановить естественный процесс поседения невозможно.

Однако если причиной появления седых волос были дефицит витаминов или наличие сопутствующих заболеваний, то правильное лечение может замедлить его прогрессирование.

Заблуждение №6: Седые волосы трудно укладывать

Седые волосы, действительно, имеют более плотную структуру, что может усложнять укладку.

Однако использование специальных средств для ухода и укладки поможет сгладить эту проблему.

Заблуждение №7: Седина – признак недостатка витамина D

Хотя дефицит витамина D может негативно повлиять на общее состояние организма, нет прямой связи между его недостатком и появлением седины.

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