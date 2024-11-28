Самые распространенные мифы о седине развеяла трихолог
Семь самых распространенных мифов специалист развеяла в беседе с aif.ru 27 ноября 2024 года.
Заблуждение №1: Седина – признак старости
Хотя появление первой седины часто связывают с определенным возрастом, это утверждение условно.
Во-первых, большую роль играет генетика. Количество меланоцитов (клеток, вырабатывающих меланин – тот самый пигмент, который и определяет цвет волос) наследуется от родителей. А именно это часто и определяет скорость появления седины.
Также к преждевременному поседению могут привести дефицит витаминов группы В, минералов (цинк, железо), хронические заболевания (например, аутоиммунные патологии).
Заблуждение №2: Из-за стресса можно поседеть чуть ли не за одну ночь
Подобные истории мы нередко видим в мелодрамах, когда главный герой из-за трагического события в своей жизни утром просыпается с абсолютно седой головой.
Да, несомненно, стресс негативно влияет на организм в целом. Выброс кортизола и адреналина может нарушить функционирование меланоцитов, ухудшая пигментацию. Однако утверждение, что стресс способен вызвать мгновенное поседение, – преувеличение. Стресс, скорее, ускоряет уже начавшийся процесс поседения, а не является его причиной. Это похоже на метафору о последствиях детских шалостей, которые "серебрят" волосы родителей, – не прямая причинно-следственная связь, но намек на накопительный эффект.
Заблуждение №3: Курильщики седеют раньше
А вот в этом утверждении есть доля правды. Курение – фактор риска для многих заболеваний, включая проблемы со здоровьем волос. Никотин нарушает кровообращение, лишая волосяные фолликулы необходимого питания и кислорода.
Это может привести к ускорению поседения и другим проблемам с волосами. Негативное влияние курения подтверждается многочисленными исследованиями.
Заблуждение №4: Окрашивание ускоряет поседение
Это миф. Процесс окрашивания не влияет на выработку меланина.
Однако агрессивные краски могут повредить структуру волос, сделав их более ломкими и тусклыми. Седые волосы и без того часто более тонкие, поэтому некачественное окрашивание может усугубить ситуацию.
Заблуждение №5: Седину можно остановить
Полностью остановить естественный процесс поседения невозможно.
Однако если причиной появления седых волос были дефицит витаминов или наличие сопутствующих заболеваний, то правильное лечение может замедлить его прогрессирование.
Заблуждение №6: Седые волосы трудно укладывать
Седые волосы, действительно, имеют более плотную структуру, что может усложнять укладку.
Однако использование специальных средств для ухода и укладки поможет сгладить эту проблему.
Заблуждение №7: Седина – признак недостатка витамина D
Хотя дефицит витамина D может негативно повлиять на общее состояние организма, нет прямой связи между его недостатком и появлением седины.
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