Одна безобидная зимняя привычка может спровоцировать облысение
Стригущий лишай нередко считают инфекцией, связанной с неблагополучными условиями, но на практике это довольно распространенное грибковое заболевание, часто встречающееся у детей.
Заражение происходит при контакте с вещами, которыми пользовался инфицированный человек: расческами, полотенцами, наволочками или шапками.
Стоит отметить, что заболевание поддается лечению специальными противогрибковыми средствами.
Однако важно не затягивать с обращением за помощью, так как при длительном течении инфекция может привести к появлению заметных участков выпадения волос.
При первых подозрениях на стригущий лишай волосистой части головы эксперты "АиФ" рекомендуют действовать как можно быстрее, чтобы снизить риск осложнений и ускорить восстановление. Если заражение все же произошло, следует избегать расчесывания пораженных мест – это помогает предотвратить распространение инфекции по телу.
К характерным признакам стригущего лишая относятся:
- зуд;
- шелушение кожи;
- небольшие узелки или очаговые изменения на поверхности кожи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
