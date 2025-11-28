Одна безобидная зимняя привычка может спровоцировать облысение

Зимой может показаться, что волосы хорошо защищены от любых вредных воздействий благодаря шапке. Однако привычка, связанная именно с головными уборами, может привести к выпадению волос и грибковой инфекции – стригущему лишаю, сообщает Zakon.kz.

Стригущий лишай нередко считают инфекцией, связанной с неблагополучными условиями, но на практике это довольно распространенное грибковое заболевание, часто встречающееся у детей.

Заражение происходит при контакте с вещами, которыми пользовался инфицированный человек: расческами, полотенцами, наволочками или шапками.

Стоит отметить, что заболевание поддается лечению специальными противогрибковыми средствами.

Однако важно не затягивать с обращением за помощью, так как при длительном течении инфекция может привести к появлению заметных участков выпадения волос.

При первых подозрениях на стригущий лишай волосистой части головы эксперты "АиФ" рекомендуют действовать как можно быстрее, чтобы снизить риск осложнений и ускорить восстановление. Если заражение все же произошло, следует избегать расчесывания пораженных мест – это помогает предотвратить распространение инфекции по телу.

К характерным признакам стригущего лишая относятся:

зуд;

шелушение кожи;

небольшие узелки или очаговые изменения на поверхности кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

