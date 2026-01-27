КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП
Фото: freepik
Комитет государственных доходов (КГД) 27 января представил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП, сообщает Zakon.kz.
- Для подачи налогового заявления о прекращении деятельности необходимо авторизоваться в КНП и нажать на "Подать документ".
- В поисковом поле введите название налогового заявления.
- Выберите налоговое заявление и нажмите на "Подать".
- Некоторые причины основания могут быть недоступны для выбора. Для уточнения необходимо навести курсор мыши на восклицательный знак.
- Выберите необходимый пункт и нажмите на "Далее".
- На следующем шаге заполните обязательные поля. При необходимости дополнительные ячейки можно как удалить, так и добавить.
- Проставьте подтверждение в разделе "Согласие налогоплательщика", проверьте код органа государственных доходов и нажмите на "Сформировать".
- После формирования печатной формы и проверки корректности заполнения нажмите на "Подписать и отправить".
- Просмотр статуса налогового заявления доступен во вкладке "Документы" в журнале "Мои документы".
- Статус налогового заявления на прекращение может быть "В обработке" — заявление поступило в орган государственных доходов и ожидает обработки (при выборе пункта Е: "ИП, прекращающий деятельность в упрощенном порядке без проведения камерального контроля"). "Не принят" — причины отказа отображаются в уведомлении о принятии или непринятии документа. Для просмотра уведомления о принятии или непринятии документа необходимо нажать на налоговое заявление.
- В открывшемся окне выберите "Электронное уведомление о принятии или непринятии…". Текст ошибки указан в нижней части документа.
23 января Комитет государственных доходов представил разъяснения по переходу на обновленный упрощенный налоговый режим.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript