#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Советы

КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 23:41 Фото: freepik
Комитет государственных доходов (КГД) 27 января представил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП, сообщает Zakon.kz.
  • Для подачи налогового заявления о прекращении деятельности необходимо авторизоваться в КНП и нажать на "Подать документ".
  • В поисковом поле введите название налогового заявления.
  • Выберите налоговое заявление и нажмите на "Подать".
  • Некоторые причины основания могут быть недоступны для выбора. Для уточнения необходимо навести курсор мыши на восклицательный знак.
  • Выберите необходимый пункт и нажмите на "Далее".
  • На следующем шаге заполните обязательные поля. При необходимости дополнительные ячейки можно как удалить, так и добавить.
  • Проставьте подтверждение в разделе "Согласие налогоплательщика", проверьте код органа государственных доходов и нажмите на "Сформировать".
  • После формирования печатной формы и проверки корректности заполнения нажмите на "Подписать и отправить".
  • Просмотр статуса налогового заявления доступен во вкладке "Документы" в журнале "Мои документы".
  • Статус налогового заявления на прекращение может быть "В обработке" — заявление поступило в орган государственных доходов и ожидает обработки (при выборе пункта Е: "ИП, прекращающий деятельность в упрощенном порядке без проведения камерального контроля"). "Не принят" — причины отказа отображаются в уведомлении о принятии или непринятии документа. Для просмотра уведомления о принятии или непринятии документа необходимо нажать на налоговое заявление.
  • В открывшемся окне выберите "Электронное уведомление о принятии или непринятии…". Текст ошибки указан в нижней части документа.

23 января Комитет государственных доходов представил разъяснения по переходу на обновленный упрощенный налоговый режим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Как прекратить деятельность ИП в Казахстане
16:04, 07 апреля 2025
Как прекратить деятельность ИП в Казахстане
КГД выпустил инструкцию: как перейти на обновленную "упрощенку" с 2026 года
21:04, 24 января 2026
КГД выпустил инструкцию: как перейти на обновленную "упрощенку" с 2026 года
Как закрыть ИП в Казахстане
11:05, 08 апреля 2024
Как закрыть ИП в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: