Популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций

Диетолог Эрин Росси заявила, что резко выросший интерес к непастеризованному молоку может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Infobae.

По словам специалиста, употребление такого продукта может привести:

к болям в животе,

кровавой диарее,

лихорадке,

поражению почек,

развитию гемолитико-уремического синдрома (опасное состояние, способное вызвать почечную недостаточность).

Картина заболевания, как отметила Росси, зависит от конкретного патогена, попавшего в организм.

Диетолог подчеркнула, что пастеризация играет ключевую роль в безопасности молока, поскольку уничтожает бактерии, способные провоцировать тяжелые инфекции. При этом вопреки распространенным мифам этот процесс не снижает питательную ценность продукта и не разрушает белки.

Росси призвала не поддаваться тренду на "сырые" продукты и напомнила, что натуральность не всегда означает безопасность.

