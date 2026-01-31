#Казахстан в сравнении
Советы

Популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций

вред от молока, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 11:40 Фото: freepik
Диетолог Эрин Росси заявила, что резко выросший интерес к непастеризованному молоку может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Infobae.

По словам специалиста, употребление такого продукта может привести:

  • к болям в животе,
  • кровавой диарее,
  • лихорадке,
  • поражению почек,
  • развитию гемолитико-уремического синдрома (опасное состояние, способное вызвать почечную недостаточность).

Картина заболевания, как отметила Росси, зависит от конкретного патогена, попавшего в организм.

Диетолог подчеркнула, что пастеризация играет ключевую роль в безопасности молока, поскольку уничтожает бактерии, способные провоцировать тяжелые инфекции. При этом вопреки распространенным мифам этот процесс не снижает питательную ценность продукта и не разрушает белки.

Росси призвала не поддаваться тренду на "сырые" продукты и напомнила, что натуральность не всегда означает безопасность.

Ранее мы сообщали, что раскрыта главная ошибка при использовании губок для мытья посуды.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
