Популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций
Диетолог Эрин Росси заявила, что резко выросший интерес к непастеризованному молоку может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет издание Infobae.
По словам специалиста, употребление такого продукта может привести:
- к болям в животе,
- кровавой диарее,
- лихорадке,
- поражению почек,
- развитию гемолитико-уремического синдрома (опасное состояние, способное вызвать почечную недостаточность).
Картина заболевания, как отметила Росси, зависит от конкретного патогена, попавшего в организм.
Диетолог подчеркнула, что пастеризация играет ключевую роль в безопасности молока, поскольку уничтожает бактерии, способные провоцировать тяжелые инфекции. При этом вопреки распространенным мифам этот процесс не снижает питательную ценность продукта и не разрушает белки.
Росси призвала не поддаваться тренду на "сырые" продукты и напомнила, что натуральность не всегда означает безопасность.
