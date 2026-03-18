Врачи бьют тревогу: из-за вейпов растет риск серьезного заболевания

Привычка делиться устройством может обернуться серьезными последствиями для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Иммунолог Ребекка Драммонд и эксперт индустрии вейпинга Шейн Маджересон заявили, что совместное использование вейпов повышает риск заражения опасными инфекциями. Их комментарий приводит издание Mirror.

По словам Драммонд, на фоне вспышки менингита в Великобритании особенно важно учитывать, как передается инфекция. Она пояснила, что заразиться можно при тесном контакте. Например, через поцелуи или совместное употребление напитков.

Маджересон добавил, что аналогичная ситуация возникает и в компаниях, где люди передают вейпы друг другу, фактически обмениваясь слюной.

"Во время вспышек инфекционных заболеваний совместное использование всего, что входит в контакт со слюной, включая вейпы, увеличивает риск распространения бактерий и вирусов. Это может привести к заражению обычными вирусными инфекциями, такими как простуда и грипп, и к более серьезному заболеванию – менингиту", – предупредил он.

Эксперты призывают относиться к вейпам так же, как к другим предметам личной гигиены, зубным щеткам или бутылкам, и не делиться ими даже с близкими.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане фиксируют завозные случаи малярии.