Мир

Врачи бьют тревогу: из-за вейпов растет риск серьезного заболевания

болезни, которые передаются через вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 20:45 Фото: freepik
Привычка делиться устройством может обернуться серьезными последствиями для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Иммунолог Ребекка Драммонд и эксперт индустрии вейпинга Шейн Маджересон заявили, что совместное использование вейпов повышает риск заражения опасными инфекциями. Их комментарий приводит издание Mirror.

По словам Драммонд, на фоне вспышки менингита в Великобритании особенно важно учитывать, как передается инфекция. Она пояснила, что заразиться можно при тесном контакте. Например, через поцелуи или совместное употребление напитков.

Маджересон добавил, что аналогичная ситуация возникает и в компаниях, где люди передают вейпы друг другу, фактически обмениваясь слюной.

"Во время вспышек инфекционных заболеваний совместное использование всего, что входит в контакт со слюной, включая вейпы, увеличивает риск распространения бактерий и вирусов. Это может привести к заражению обычными вирусными инфекциями, такими как простуда и грипп, и к более серьезному заболеванию – менингиту", – предупредил он.

Эксперты призывают относиться к вейпам так же, как к другим предметам личной гигиены, зубным щеткам или бутылкам, и не делиться ими даже с близкими.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане фиксируют завозные случаи малярии.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Как отличить обычную боль от опухоли мозга
21:18, Сегодня
Как отличить обычную боль от опухоли мозга
Врачи бьют тревогу: парниковые эффекты серьезно угрожают здоровью населения Земли
06:51, 29 октября 2023
Врачи бьют тревогу: парниковые эффекты серьезно угрожают здоровью населения Земли
Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
19:14, 04 августа 2025
Почему грызть ногти опаснее, чем кажется: мнение врачей
Последние
Популярные
Читайте также
Драматичной развязкой обернулся матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
21:31, Сегодня
Драматичной развязкой обернулся матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
21:19, Сегодня
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
"Номад" обыграл "Кулагер" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
21:15, Сегодня
"Номад" обыграл "Кулагер" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
Три сета решили судьбу казахстанца на турнире в Испании
20:55, Сегодня
Три сета решили судьбу казахстанца на турнире в Испании
