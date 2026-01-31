Врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода
По его словам, микробиологически загрязненная вода способна передавать опасные инфекции, включая диарею, холеру, дизентерию и брюшной тиф, и ежегодно связана с сотнями тысяч смертей во всем мире. Об этом рассказал врач в беседе с "Известиями".
Особенно уязвимы дети, повторяющиеся кишечные инфекции могут приводить не только к обезвоживанию, но и к задержке физического и умственного развития. Помимо бактерий и вирусов, опасность представляют и химические примеси:
- тяжелые металлы,
- нитраты,
- побочные продукты дезинфекции.
При длительном воздействии они способны нарушать работу сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.
Эксперт отметил, что централизованное водоснабжение проходит многоступенчатую очистку и контроль, однако даже при соблюдении стандартов возможны отклонения.
В быту врач рекомендует учитывать качество воды в конкретном регионе и подбирать системы очистки индивидуально, ориентируясь на официальные данные и лабораторные анализы. Он также напомнил о важности своевременной замены фильтров, так как изношенные картриджи могут сами стать источником загрязнения.
По словам Неронова, внимательное отношение к качеству воды и простые профилактические меры помогают снизить риск заболеваний, которых можно избежать.
Ранее мы сообщали, что популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций.