#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Советы

Врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода

вред воды из под крана, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 12:16 Фото: freepik
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что употребление некачественной питьевой воды может представлять серьезную угрозу для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По его словам, микробиологически загрязненная вода способна передавать опасные инфекции, включая диарею, холеру, дизентерию и брюшной тиф, и ежегодно связана с сотнями тысяч смертей во всем мире. Об этом рассказал врач в беседе с "Известиями".

Особенно уязвимы дети, повторяющиеся кишечные инфекции могут приводить не только к обезвоживанию, но и к задержке физического и умственного развития. Помимо бактерий и вирусов, опасность представляют и химические примеси:

  • тяжелые металлы,
  • нитраты,
  • побочные продукты дезинфекции.

При длительном воздействии они способны нарушать работу сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

Эксперт отметил, что централизованное водоснабжение проходит многоступенчатую очистку и контроль, однако даже при соблюдении стандартов возможны отклонения.

В быту врач рекомендует учитывать качество воды в конкретном регионе и подбирать системы очистки индивидуально, ориентируясь на официальные данные и лабораторные анализы. Он также напомнил о важности своевременной замены фильтров, так как изношенные картриджи могут сами стать источником загрязнения.

По словам Неронова, внимательное отношение к качеству воды и простые профилактические меры помогают снизить риск заболеваний, которых можно избежать.

Ранее мы сообщали, что популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Чем опасно чрезмерное употребление воды
00:48, 16 июня 2023
Чем опасно чрезмерное употребление воды
Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач
18:17, 24 ноября 2024
Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач
Выходные и праздники вредят здоровью? Врач объяснил, почему нельзя долго спать
14:41, 03 января 2026
Выходные и праздники вредят здоровью? Врач объяснил, почему нельзя долго спать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб РПЛ настроен подписать экс-лидера "Кайрата"
12:31, Сегодня
Клуб РПЛ настроен подписать экс-лидера "Кайрата"
"Актобе" планирует сотрудничество с грандами португальского футбола
11:47, Сегодня
"Актобе" планирует сотрудничество с грандами португальского футбола
Анна Данилина проиграла решающий розыгрыш в финале AO-2026: как это произошло (видео)
10:59, Сегодня
Анна Данилина проиграла решающий розыгрыш в финале AO-2026: как это произошло (видео)
Казахстанский хоккеист помог своей команде завоевать важные очки в матче заокеанской лиги
10:13, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своей команде завоевать важные очки в матче заокеанской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: