Врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что употребление некачественной питьевой воды может представлять серьезную угрозу для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По его словам, микробиологически загрязненная вода способна передавать опасные инфекции, включая диарею, холеру, дизентерию и брюшной тиф, и ежегодно связана с сотнями тысяч смертей во всем мире. Об этом рассказал врач в беседе с "Известиями".

Особенно уязвимы дети, повторяющиеся кишечные инфекции могут приводить не только к обезвоживанию, но и к задержке физического и умственного развития. Помимо бактерий и вирусов, опасность представляют и химические примеси:

тяжелые металлы,

нитраты,

побочные продукты дезинфекции.

При длительном воздействии они способны нарушать работу сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем.

Эксперт отметил, что централизованное водоснабжение проходит многоступенчатую очистку и контроль, однако даже при соблюдении стандартов возможны отклонения.

В быту врач рекомендует учитывать качество воды в конкретном регионе и подбирать системы очистки индивидуально, ориентируясь на официальные данные и лабораторные анализы. Он также напомнил о важности своевременной замены фильтров, так как изношенные картриджи могут сами стать источником загрязнения.

По словам Неронова, внимательное отношение к качеству воды и простые профилактические меры помогают снизить риск заболеваний, которых можно избежать.

