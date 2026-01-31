Что можно и чего нельзя 31 января
Фото: freepik
31 января 2026 года время тишины, осторожности и домашнего уюта. Нельзя ссориться, резать ножом и начинать новые дела, сообщает Zakon.kz.
Последний день января в народном календаре носит суровое имя – Афанасий Ломонос, пишет "Московский Комсомолец".
Этот день не о суете. Он о стойкости, верности и внутренней тишине. А в народной традиции он еще и считался временем, когда нечистая сила активизируется, поэтому в обыденных приметах важна осторожность и защита дома.
Чего нельзя делать 31 января
- Срывать покой в доме
- Заключать союзы
- Браться за нож
- Ссориться и ругаться
- Пить из чужой чашки
- Отправляться в рискованные поездки
- Крестить мальчиков
- Смотреть в разбитое зеркало
Что можно и нужно делать 31 января
- Провести день в семье
- Защитить дом
- Провести уборку
- Позаботиться о животных
- Подвести итоги и помолиться
- Наблюдать за приметами
31 января – день, когда лучше не делать лишнего, а сделать главное, сохранить мир в доме и покой в душе.
