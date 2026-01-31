#Казахстан в сравнении
Что можно и чего нельзя 31 января

последний день января, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 14:09 Фото: freepik
31 января 2026 года время тишины, осторожности и домашнего уюта. Нельзя ссориться, резать ножом и начинать новые дела, сообщает Zakon.kz.

Последний день января в народном календаре носит суровое имя – Афанасий Ломонос, пишет "Московский Комсомолец".

Этот день не о суете. Он о стойкости, верности и внутренней тишине. А в народной традиции он еще и считался временем, когда нечистая сила активизируется, поэтому в обыденных приметах важна осторожность и защита дома.

Чего нельзя делать 31 января

  • Срывать покой в доме
  • Заключать союзы
  • Браться за нож
  • Ссориться и ругаться
  • Пить из чужой чашки
  • Отправляться в рискованные поездки
  • Крестить мальчиков
  • Смотреть в разбитое зеркало

Что можно и нужно делать 31 января

  • Провести день в семье
  • Защитить дом
  • Провести уборку
  • Позаботиться о животных
  • Подвести итоги и помолиться
  • Наблюдать за приметами

31 января – день, когда лучше не делать лишнего, а сделать главное, сохранить мир в доме и покой в душе.

Ранее мы сообщали, что астрологи назвали главных "душнил" среди знаков зодиака.

