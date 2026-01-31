Что можно и чего нельзя 31 января

31 января 2026 года время тишины, осторожности и домашнего уюта. Нельзя ссориться, резать ножом и начинать новые дела, сообщает Zakon.kz.

Последний день января в народном календаре носит суровое имя – Афанасий Ломонос, пишет "Московский Комсомолец".

Этот день не о суете. Он о стойкости, верности и внутренней тишине. А в народной традиции он еще и считался временем, когда нечистая сила активизируется, поэтому в обыденных приметах важна осторожность и защита дома.

Чего нельзя делать 31 января

Срывать покой в доме

Заключать союзы

Браться за нож

Ссориться и ругаться

Пить из чужой чашки

Отправляться в рискованные поездки

Крестить мальчиков

Смотреть в разбитое зеркало

Что можно и нужно делать 31 января

Провести день в семье

Защитить дом

Провести уборку

Позаботиться о животных

Подвести итоги и помолиться

Наблюдать за приметами

31 января – день, когда лучше не делать лишнего, а сделать главное, сохранить мир в доме и покой в душе.

