#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Советы

Диетолог раскрыла безопасную норму блинов на Масленицу

блины на масленицу , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 09:22 Фото: freepik
Чтобы не набрать вес, здоровому человеку достаточно съедать не более двух-четырех блинов в день, обращая внимание не только на количество, но и на состав теста и начинок, сообщает Zakon.kz.

Внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала в беседе с РИА Новости, сколько блинов допустимо съедать без последствий для фигуры.

Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, и, по словам специалиста, ежедневные блинные застолья не должны превращаться в марафон переедания.

"Несмотря на то, что по традиции блины едят всю неделю, необходимо все-таки соблюдать меру. Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели. Допустимая порция для здорового человека – это два-четыре блина, примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки", – сказала диетолог Ольга Ямилова.

Диетолог отмечает, что важна не только порция, но и то, из чего приготовлены блины и с чем их подают. Она советует заменить часть муки высшего сорта на цельнозерновую, уменьшить количество сахара или вовсе исключить его, а также выбирать молочные продукты с пониженной жирностью.

Еще один полезный лайфхак – не жарить блины на масле, а готовить их на антипригарной сковороде.

"Для начинок лучше выбирать свежие или замороженные фрукты и ягоды, творог, овощи и зелень, маложирные сорта мяса и птицы, а также рыбу. Эти советы помогут снизить калорийность и повысить питательную ценность блинов", – добавила диетолог.

Ранее мы сообщали, что популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Масленица 2024: сколько блинов в день рекомендуют съедать диетологи
05:38, 10 марта 2024
Масленица 2024: сколько блинов в день рекомендуют съедать диетологи
Безопасную норму картофеля в день назвал диетолог
11:51, 03 февраля 2026
Безопасную норму картофеля в день назвал диетолог
"Эх, масленица!": топ-10 диетических рецептов блинов
12:30, 20 февраля 2023
"Эх, масленица!": топ-10 диетических рецептов блинов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
20:14, Сегодня
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: