Диетолог раскрыла безопасную норму блинов на Масленицу

Чтобы не набрать вес, здоровому человеку достаточно съедать не более двух-четырех блинов в день, обращая внимание не только на количество, но и на состав теста и начинок, сообщает Zakon.kz.

Внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала в беседе с РИА Новости, сколько блинов допустимо съедать без последствий для фигуры.

Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, и, по словам специалиста, ежедневные блинные застолья не должны превращаться в марафон переедания.

"Несмотря на то, что по традиции блины едят всю неделю, необходимо все-таки соблюдать меру. Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели. Допустимая порция для здорового человека – это два-четыре блина, примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки", – сказала диетолог Ольга Ямилова.

Диетолог отмечает, что важна не только порция, но и то, из чего приготовлены блины и с чем их подают. Она советует заменить часть муки высшего сорта на цельнозерновую, уменьшить количество сахара или вовсе исключить его, а также выбирать молочные продукты с пониженной жирностью.

Еще один полезный лайфхак – не жарить блины на масле, а готовить их на антипригарной сковороде.

"Для начинок лучше выбирать свежие или замороженные фрукты и ягоды, творог, овощи и зелень, маложирные сорта мяса и птицы, а также рыбу. Эти советы помогут снизить калорийность и повысить питательную ценность блинов", – добавила диетолог.

