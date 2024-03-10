Масленица 2024: сколько блинов в день рекомендуют съедать диетологи

Российский врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, предостерегла от злоупотребления блинами. По ее словам, лучше есть не более двух блинов в день, сообщает Zakon.kz

В беседе с агентством "Москва" Солнцева также посоветовала есть блины в утреннее время, то есть на завтрак и делать их максимально полезными - из цельнозерновой муки и с начинкой из рыбы, постного мяса или нежирной сметаны.

"Классические блины, которые готовятся на молоке и с белой мукой, – достаточно калорийное блюдо, которое составляет примерно 250 ккал в 100 г. Поэтому лучше взять себе за правило не есть блины в неограниченном количестве, а ограничиться, например, двумя блинчиками в качестве завтрака. Лучше, если будут полезные блины с цельнозерновой мукой и начинкой из рыбы, постного мяса или нежирной сметаны", – сказала Солнцева.

Она добавила, что это лакомство, как и другие углеводные и калорийные блюда, не стоит есть на ужин в первую очередь тем, кто заботится о фигуре.

Отметим, что Масленица стартует 11 и продолжится по 17 марта.

Ранее мы писали о том, сколько можно съесть сливочного масла в течение дня.