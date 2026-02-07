#Казахстан в сравнении
Советы

"С кем брак держится годами": составлен рейтинг самых стабильных знаков зодиака

самые стабильные знаки зодиака по гороскопу, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 12:01 Фото: freepik
Астрологи считают, что устойчивость брака зависит не только от чувств, но и от того, как партнеры справляются с бытом, конфликтами и ответственностью, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг устойчивости брака опубликовало издание Mixnews. Он отражает не "лучшие" и "худшие" знаки, а то, насколько представителям разных знаков зодиака проще сохранять договоренности, выдерживать рутину и поддерживать уважение в длительных отношениях. В основе оценки – стиль поведения в быту, отношение к ответственности и способ проживания конфликтов.

1. Козерог

Отличается ответственностью, выдержкой и уважением к обязательствам. В браке склонен брать на себя задачи и сохранять устойчивость в сложные периоды. Среди рисков – эмоциональная сдержанность, контроль и приоритет работы над чувствами.

2. Телец

Проявляет постоянство, верность привычкам и ориентацию на семейный уклад. В браке надежен и ценит комфорт, однако может быть упрямым, собственническим и тяжело принимать изменения.

3. Дева

Склонна к практичности, вниманию к деталям и заботе через действия. Часто берет на себя организацию быта и поддержание качества жизни. Возможные сложности – критичность и стремление все контролировать.

4. Рак

Ориентирован на семью, эмоциональную привязанность и верность. В браке создает атмосферу заботы и тепла, но может замыкаться в себе, накапливать обиды и зависеть от настроения.

5. Весы

Стремятся к партнерству и диалогу, умеют договариваться и сглаживать конфликты. При этом склонны к нерешительности и откладыванию сложных разговоров.

6. Скорпион

Характеризуется глубиной чувств и высокой лояльностью, если сделал выбор в пользу союза. Среди рисков – ревность, контроль и эмоциональная жесткость.

7. Лев

Проявляет верность близким, гордость за семью и стремление быть опорой. В браке может быть щедрым и романтичным, но болезненно реагирует на отсутствие признания.

8. Рыбы

Отличаются эмпатией, мягкостью и способностью сглаживать острые углы. В браке создают эмоциональную близость, однако могут уходить от реальности и избегать принятия решений.

9. Овен

Склонен активно действовать в отношениях, брать инициативу и защищать партнера. Трудности возникают из-за импульсивности, вспышек эмоций и нетерпения.

10. Стрелец

Выстраивает стабильность через дружбу, уважение и общие смыслы. В браке приносит оптимизм и развитие, но может испытывать трудности с рутиной и ограничением свободы.

11. Водолей

Стабилен в союзе, основанном на равенстве и свободе. Предпочитает партнерский формат, однако может выглядеть отстраненным и эмоционально холодным.

12. Близнецы

Способны сохранять стабильность при наличии постоянного общения и интереса. В противном случае могут терять фокус, тянуться к смене впечатлений и не доводить решения до конца.

Важное уточнение: авторы рейтинга подчеркивают, что устойчивость брака чаще подрывают не особенности знака зодиака, а неумение обсуждать быт и деньги, накопленные обиды и стремление к контролю вместо доверия. Любой знак может быть надежным партнером при зрелом и ответственном подходе к отношениям.

Ранее мы сообщали, что астрологи назвали главных "душнил" среди знаков зодиака.

Читайте также
Пять самых мощных пар по знаку зодиака
12:07, 07 февраля 2025
Пять самых мощных пар по знаку зодиака
Что сложнее всего терпеть в быту с разными знаками зодиака
06:00, 16 ноября 2024
Что сложнее всего терпеть в быту с разными знаками зодиака
Названы знаки зодиака, которые чаще других вступают в брак по расчету
06:40, 25 августа 2024
Названы знаки зодиака, которые чаще других вступают в брак по расчету
