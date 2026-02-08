#Казахстан в сравнении
Советы

Вы расстались, а он все еще держит вас на крючке: три признака скрытого нарцисса

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 12:21 Фото: freepik
По словам доктора философии и коуча Энни Танасугарн, даже после разрыва скрытый нарцисс может пытаться манипулировать бывшим партнером. Он следит из тени, провоцирует чувство вины и поддерживает эмоциональную зависимость, не позволяя полностью отпустить отношения, сообщает Zakon.kz.

Скрытый нарциссизм – особая форма психологического давления. В отличие от открытой агрессии "оружие" такого человека – тонкая манипуляция и отрицание собственной вины. Жертва может не замечать истинной природы партнера годами, но при попытке разрыва ситуация быстро проявляется.

"Пока отношения выгодны нарциссу, он скрывает жестокость под маской заботы и сопереживания. Стоит партнеру обозначить личные границы, как его контроль начинает рушиться", – объясняет доктор философии и коуч Энни Танасугарн.

Для скрытого нарцисса независимость бывшего партнера – это потеря власти, которую он стремится вернуть любыми способами. При этом он старается выглядеть "хорошим", используя уязвимость жертвы.

Он может молчать, провоцировать неприятные ситуации, демонстративно страдать или начинать новые токсичные отношения, чтобы вызвать чувство вины. Если это не работает, нарцисс готов применить более жесткие стратегии, сохраняя контроль даже ценой психики бывшего партнера.

Три способа, как скрытый нарцисс держит жертву на крючке

Прокси-аккаунты и одноразовые номера

Нарцисс избегает прямого конфликта. Он создает фейковые профили или меняет номера, чтобы тайно следить за бывшим партнером. "Случайные" звонки или комментарии вызывают тревогу и сомнение в собственном восприятии реальности, заставляя жить в ожидании нового удара.

Стратегический "уход в тень"

После расставания кажется, что нарцисс ушел из жизни. Но периодическое появление в соцсетях, двусмысленные комментарии или демонстрация "раскаяния" – способ проверить, готов ли партнер вернуться к травмирующей связи. Такие манипуляции поддерживают чувство неопределенности и заставляют бывшего партнера быть начеку.

Открытый финал

Для нарцисса официальное завершение отношений – поражение. Он может резко оборвать общение без объяснений, оставляя партнера в раздумьях о причинах разрыва. Это форма психологического давления: пока история не закрыта, бывший партнер остается эмоционально зависимым, прокручивая события в голове и испытывая чувство вины.

Главная цель нарцисса – сохранить доступ к эмоциональному пространству бывшего партнера, даже если отношения формально завершены, говорит врач.

Ранее дерматолог Кунал Малик объяснил, почему именно на лбу часто появляются прыщи во время нервного напряжения.

Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:


