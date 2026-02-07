#Казахстан в сравнении
Стресс оставляет следы на лбу – дерматолог

причины прыщей на лбу, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 13:44 Фото: freepik
Дерматолог Кунал Малик объяснил, почему именно на лбу часто появляются прыщи во время нервного напряжения, сообщает Zakon.kz.

В интервью Cosmopolitan он рассказал, как стресс напрямую влияет на кожу и почему высыпания могут появляться именно в этой зоне.

По словам врача, причины появления прыщей на лбу такие же, как и в других частях лица. Поры забиваются смесью жира, омертвевших клеток и бактерий. В этом процессе большую роль играют генетика и гормональный фон, но стресс может резко усилить проблему.

Когда человек переживает, уровень кортизола, гормона стресса, повышается. Если он держится высоким постоянно, это запускает цепочку реакций.

Из нервных окончаний кожи выделяется нейропептид "вещество Р", который сигнализирует сальным железам производить больше кожного сала. Избыточная жирность кожи приводит к закупорке пор, и вот вам привычные прыщи на лбу.

Ранее мы сообщали, что биомедик объяснила, зачем организму нужна прокрастинация.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
