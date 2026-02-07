Стресс оставляет следы на лбу – дерматолог

Дерматолог Кунал Малик объяснил, почему именно на лбу часто появляются прыщи во время нервного напряжения, сообщает Zakon.kz.

В интервью Cosmopolitan он рассказал, как стресс напрямую влияет на кожу и почему высыпания могут появляться именно в этой зоне.

По словам врача, причины появления прыщей на лбу такие же, как и в других частях лица. Поры забиваются смесью жира, омертвевших клеток и бактерий. В этом процессе большую роль играют генетика и гормональный фон, но стресс может резко усилить проблему.

Когда человек переживает, уровень кортизола, гормона стресса, повышается. Если он держится высоким постоянно, это запускает цепочку реакций.

Из нервных окончаний кожи выделяется нейропептид "вещество Р", который сигнализирует сальным железам производить больше кожного сала. Избыточная жирность кожи приводит к закупорке пор, и вот вам привычные прыщи на лбу.

