Советы

Почему мужчины тяжелее переносят простуду даже при температуре 37,2

08.02.2026 10:46
По словам врача, мужчины могут тяжелее переносить простуду из-за гормональных, социальных и эмоциональных факторов, сообщает Zakon.kz.

Мужчины действительно могут ощущать симптомы простуды сильнее, чем женщины. Это связано не с симуляцией, а с сочетанием биологических, социальных и эмоциональных факторов, объяснила заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Игнатикова.

По словам врача, феномен "тяжелого мужского ОРВИ" давно обсуждается в медицине.

"Мужчины действительно могут ощущать и переживать симптомы простуды субъективно тяжелее, и этому есть как потенциальные биологические предпосылки, так и очевидные социально‑поведенческие причины", – подчеркнула врач.

Основные причины

Гормональная. С точки зрения биологии, важную роль играют половые гормоны. Эстрогены, которые есть в женском организме, могут усиливать работу иммунной системы, помогая эффективнее противостоять вирусным инфекциям. В то же время тестостерон, основной мужской половой гормон, обладает противоположным эффектом – он может ослаблять иммунный ответ, делая организм более уязвимым.

Социальная. Болеть – это не по-мужски: стереотип, который заставляет представителей сильного пола переносить простуду "на ногах", игнорируя первые симптомы заболевания. Это приводит к тому, что к моменту, когда мужчина вынужден остаться дома, ему уже действительно очень и очень нехорошо.

Эмоциональная. Она тоже берет свое начало в общественном мнении: мужчина не должен жаловаться, это слабость. Но когда симптомы достигают пика, эмоциональная реакция может быть гипертрофированной – это способ получить необходимую поддержку и заботу, которую раньше было "неприлично" просить.

"Важно подчеркнуть: это не симуляция, а особенность психосоциального поведения, – говорит врач. – Кроме того, на тяжесть течения болезни влияют сопутствующие факторы. Наличие хронических заболеваний – таких как гипертония или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – ухудшает прогноз при любой инфекции. Также такие факторы, как курение, употребление алкоголя и менее внимательное отношение к профилактике заболеваний, распространены среди мужчин и снижают иммунитет".

Ранее дерматолог Кунал Малик объяснил, почему именно на лбу часто появляются прыщи во время нервного напряжения.

Айсулу Омарова
