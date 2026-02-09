Названа неожиданная причина инфарктов у любителей сериалов

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева сделала не самое радужное объявление для любителей просмотра телевизора. По словам специалиста, смотреть ТВ без риска для сердца можно не более двух часов в день и желательно не перед сном, сообщает Zakon.kz.

Чтобы избежать риска, конечно же, смотреть можно. Но в течение двух часов.

В разговоре с РИА Новости врач отметила, что основная проблема заключается не столько в излучении экрана, сколько в поведении людей перед телевизором. Вся проблема заключается в том, что зачастую просмотр телевизора сопровождается приемом пищи и, как правило, не самой полезной.

"Такие факторы риска, как гиподинамия, то есть обездвиживание, сидячий образ жизни, переедание (как правило, это фастфуд, жирное, жареное), – это все влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт. А все начинается с инсулинорезистентности – лишний вес, абдоминальное ожирение, которое может появиться при том, что человек сидит и смотрит телевизор". Юлия Маршинцева

Кроме того, по ее словам, длительный просмотр телевизора может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету второго типа, а также появлению бляшек в сосудах.

Особенно нежелательно смотреть телевизор перед сном, в это время в организме вырабатывается мелатонин – гормон, отвечающий за засыпание. Из-за воздействия света экрана этот процесс нарушается, что может привести к сбоям сна и дополнительной нагрузке на сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

