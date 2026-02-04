#Казахстан в сравнении
Советы

Туристам, планирующим отдых в Таиланде, сделали тревожное предупреждение

продавец, улица, транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 17:04 Фото: pexels
Служба метеорологии Таиланда опубликовала важное предупреждение об аномально жаркой погоде на летний период 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, жара в стране улыбок начнется раньше привычного периода: уже в конце февраля и продлится до середины мая.

К примеру, в некоторых регионах страны температура может подниматься до высоких 42-43°C, а осадков ожидается на 30-40% меньше нормы. Особенно это касается северной части. Предупреждение больше всего адресовано жителям провинций Мае Хонг Сон, Лампанг и Так.

Это оповещение, как говорится в публикации Thaiger, нацелено как на местных жителей, так и на туристов, которых просят соблюдать меры безопасности и следить за прогнозами.

Впрочем, природные явления здесь не в новинку, так как в последние годы Таиланд регулярно сталкивается с волнами экстремальной жары.

Казахстанцы смогут добраться до Таиланда новым способом

Буквально несколько дней ранее мы рассказывали о том, что в Таиланде возрастающая популярность кошек как домашних животных открыла новые возможности для рынка сопутствующих услуг. Тем самым она значительно помогла поддержать национальную экономику, пострадавшую из-за спада в туристическом секторе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
