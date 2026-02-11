Названы три знака зодиака, которые не могут жить без приключений
Астрологи Леди Mail рассказали о представителях трех знаков зодиака, которым путешествия нужны больше других.
Овен
Этот непоседливый знак обожает все новое и неизведанное. Он абсолютно не согласен просто сидеть дома или провести вечер перед телевизором, ему нужно находиться в движении. Даже если Овен ограничен в финансах, он все равно найдет возможность куда-то поехать или сам устроит экскурсию.
Близнецы
Близнецам абсолютно неважно ни количество звезд в гостинице или отеле, ни наличие большого чемодана с вещами, ни интерьер. Они запросто могут взять с собой небольшой рюкзак и отправиться автостопом по стране. А еще они обожают экстрим.
Стрелец
Представители этого знака могут быть постоянно "на чемоданах" и сорваться в поездку при любом удобном случае. Пять минут на сборы в другую страну – для них это так же естественно, как собраться в магазин за продуктами.
Ранее стали известны главные везунчики недели с 9 по 15 февраля.