Названы три знака зодиака, которые не могут жить без приключений

Для некоторых путешествия – важная часть полноценной жизни. Они открывают для себя новые горизонты, знакомятся с особенностями культуры других стран, любуются пейзажами, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали о представителях трех знаков зодиака, которым путешествия нужны больше других.

Овен

Этот непоседливый знак обожает все новое и неизведанное. Он абсолютно не согласен просто сидеть дома или провести вечер перед телевизором, ему нужно находиться в движении. Даже если Овен ограничен в финансах, он все равно найдет возможность куда-то поехать или сам устроит экскурсию.

Близнецы

Близнецам абсолютно неважно ни количество звезд в гостинице или отеле, ни наличие большого чемодана с вещами, ни интерьер. Они запросто могут взять с собой небольшой рюкзак и отправиться автостопом по стране. А еще они обожают экстрим.

Стрелец

Представители этого знака могут быть постоянно "на чемоданах" и сорваться в поездку при любом удобном случае. Пять минут на сборы в другую страну – для них это так же естественно, как собраться в магазин за продуктами.

