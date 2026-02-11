#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.88
585.83
6.36
Советы

Названы три знака зодиака, которые не могут жить без приключений

Мужчина, природа, трава, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 05:30 Фото: freepik
Для некоторых путешествия – важная часть полноценной жизни. Они открывают для себя новые горизонты, знакомятся с особенностями культуры других стран, любуются пейзажами, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали о представителях трех знаков зодиака, которым путешествия нужны больше других.

Овен

Этот непоседливый знак обожает все новое и неизведанное. Он абсолютно не согласен просто сидеть дома или провести вечер перед телевизором, ему нужно находиться в движении. Даже если Овен ограничен в финансах, он все равно найдет возможность куда-то поехать или сам устроит экскурсию.

Близнецы

Близнецам абсолютно неважно ни количество звезд в гостинице или отеле, ни наличие большого чемодана с вещами, ни интерьер. Они запросто могут взять с собой небольшой рюкзак и отправиться автостопом по стране. А еще они обожают экстрим.

Стрелец

Представители этого знака могут быть постоянно "на чемоданах" и сорваться в поездку при любом удобном случае. Пять минут на сборы в другую страну – для них это так же естественно, как собраться в магазин за продуктами.

Ранее стали известны главные везунчики недели с 9 по 15 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут исцелять других
05:59, 03 февраля 2026
Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут исцелять других
Бюджетные приключения: как путешествовать с удовольствием
09:37, 26 июля 2023
Бюджетные приключения: как путешествовать с удовольствием
Астрологи назвали три знака зодиака, которые читают чужие мысли
05:30, 18 августа 2025
Астрологи назвали три знака зодиака, которые читают чужие мысли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва шоуменов": Бублик сыграет с Кирьосом в Лас-Вегасе
05:49, Сегодня
"Битва шоуменов": Бублик сыграет с Кирьосом в Лас-Вегасе
"Было волнительно": Михаил Шайдоров прокомментировал свой дебют на Олимпиаде-2026
05:17, Сегодня
"Было волнительно": Михаил Шайдоров прокомментировал свой дебют на Олимпиаде-2026
Как выступили казахстанские спортсмены в четвёртый день Олимпиады-2026
04:51, 11 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены в четвёртый день Олимпиады-2026
Появилось видео короткой программы Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
04:24, 11 февраля 2026
Появилось видео короткой программы Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: