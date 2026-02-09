Стали известны главные везунчики недели с 9 по 15 февраля

Астрологи обещают, что неделя с 9 по 15 февраля будет богатой на события. События будут протекать динамично и при этом мягко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, впереди будут первый коридор затмений, серьезный транзит Сатурна и ретроградный Меркурий. А пока планеты дают возможность настроиться на предстоящие перемены.

Вот у кого из знаков середина месяца получится особенно удачной :

Овен

Пока есть возможность (вся текущая неделя), лучше немного выдохнуть, набраться сил и насладиться простыми радостями жизни. В этих приятных планах всех нас поддержит романтичная Венера, которая 10 февраля присоединится к Меркурию и перейдет в знак Рыб, где она сильна, весела и "довольна жизнью", чем будет щедро делиться.

Близнецы

У вас намечается смена окружения и появление сообщества единомышленников, так что не отказывайтесь от приглашений, в том числе и на профессиональные ивенты. Венера с Меркурием обещают приятные новости относительно вашей карьеры – тут может быть и интересный оффер, и крайне полезное знакомство, и новый творческий проект. Что бы вы ни предпринимали, делайте это по любви.

Дева

Тандем Венеры и Меркурия удачно скажется как на романтических отношениях, так и на бизнес-контактах: можно договориться о выгодных условиях или почувствовать заботу и внимание любимого человека. Есть, конечно, вероятность несколько отлететь в иллюзии, поэтому внимательно перепроверяйте детали и не занимайтесь самообманом.

Скорпион

Рекомендаций буквально несколько: перестаньте ждать внешнего одобрения, поступайте так, как нравится именно вам (это касается творчества / хобби / отдыха и досуга). Кроме того, пересмотрите собственную рутину и рабочую нагрузку – возможно, пришло время изменить правила, делегировать часть задач или вовсе отказаться от каких-то обязательств.

Рыбы

На этой неделе вы можете уговорить любого и практически на что угодно. Воспользуйтесь этими способностями с умом, грамотно выстраивая коммуникацию как в работе, так и в личном общении. Хотя на этой волне легкости может захотеться многим себя побаловать, важно помнить об обязательствах и контролировать расходы.

Ранее стали известны знаки зодиака, которых ждет невероятный драйв в первой половине 2026 года.