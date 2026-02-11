Известны знаки зодиака, которые переживают даже тогда, когда все хорошо

Иногда бывает так, что в жизни нет явных проблем, но все равно присутствует ощущение, что "что-то обязательно пойдет не так". Для некоторых знаков зодиака такое состояние становится почти фоновым, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Mixnews, некоторые люди переживают за отношения, работу, будущее, близких даже тогда, когда объективных причин для тревоги нет. Вот четыре знака зодиака, которые чаще других склонны к этому.

Рак

Раки склонны переживать даже тогда, когда реальных поводов для тревоги не существует. Во многом это связано с богатым воображением. Они легко "дорисовывают" проблемы в голове: начинают думать, что друзья или коллеги на них обиделись, что отношения вот-вот дадут трещину, что успехи – временные, а впереди обязательно ждет неудача.

Дева

Дева способна годами помнить мелкую ошибку или неловкий момент, о котором все остальные давно забыли. Она переживает из-за того, что уже невозможно изменить, снова и снова возвращаясь мыслями к вчерашним промахам. Но тревога о прошлом не приближает к спокойствию. Деве важно научиться отпускать и смотреть вперед.

Скорпион

Вместо того чтобы наслаждаться хорошим моментом, Скорпион мысленно переносится в будущее, представляя возможные проблемы и кризисы. Ему кажется, что постоянная тревожность – это способ быть готовым к худшему. Но на деле такое напряжение лишь подтачивает силы. Иногда лучше просто позволить себе быть счастливым, не заглядывая далеко вперед.

Козерог

Козероги часто находятся в состоянии стресса не потому, что все плохо, а потому что они не умеют останавливаться. Однако жизнь не измеряется только продуктивностью. Когда человек требует от себя слишком многого и стремится все успеть, напряжение не ослабевает никогда. Козерогам важно научиться делать паузы, позволять себе отдых и даже бездействие.

