#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Советы

Известны знаки зодиака, которые переживают даже тогда, когда все хорошо

Двери, погода, руины, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 08:35 Фото: freepik
Иногда бывает так, что в жизни нет явных проблем, но все равно присутствует ощущение, что "что-то обязательно пойдет не так". Для некоторых знаков зодиака такое состояние становится почти фоновым, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Mixnews, некоторые люди переживают за отношения, работу, будущее, близких даже тогда, когда объективных причин для тревоги нет. Вот четыре знака зодиака, которые чаще других склонны к этому.

Рак

Раки склонны переживать даже тогда, когда реальных поводов для тревоги не существует. Во многом это связано с богатым воображением. Они легко "дорисовывают" проблемы в голове: начинают думать, что друзья или коллеги на них обиделись, что отношения вот-вот дадут трещину, что успехи – временные, а впереди обязательно ждет неудача.

Дева

Дева способна годами помнить мелкую ошибку или неловкий момент, о котором все остальные давно забыли. Она переживает из-за того, что уже невозможно изменить, снова и снова возвращаясь мыслями к вчерашним промахам. Но тревога о прошлом не приближает к спокойствию. Деве важно научиться отпускать и смотреть вперед.

Скорпион

Вместо того чтобы наслаждаться хорошим моментом, Скорпион мысленно переносится в будущее, представляя возможные проблемы и кризисы. Ему кажется, что постоянная тревожность – это способ быть готовым к худшему. Но на деле такое напряжение лишь подтачивает силы. Иногда лучше просто позволить себе быть счастливым, не заглядывая далеко вперед.

Козерог

Козероги часто находятся в состоянии стресса не потому, что все плохо, а потому что они не умеют останавливаться. Однако жизнь не измеряется только продуктивностью. Когда человек требует от себя слишком многого и стремится все успеть, напряжение не ослабевает никогда. Козерогам важно научиться делать паузы, позволять себе отдых и даже бездействие.

Ранее были названы три знака зодиака, которые не могут жить без приключений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали знаки зодиака, которые только хорошеют с возрастом
05:59, 05 сентября 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которые только хорошеют с возрастом
Названы три знака зодиака, которые попали в "белый список" Вселенной
08:53, 27 февраля 2025
Названы три знака зодиака, которые попали в "белый список" Вселенной
Названы пять знаков зодиака, которым нужны отношения на расстоянии
05:30, 20 августа 2025
Названы пять знаков зодиака, которым нужны отношения на расстоянии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
09:16, Сегодня
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
09:07, Сегодня
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
08:42, Сегодня
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
08:22, Сегодня
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: