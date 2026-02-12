#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Советы

Кому нельзя есть яблоки с кожурой

яблоко, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 14:52 Фото: pixabay
Кожура яблок содержит в себе большую часть клетчатки, которая полезна для человека, но не для всех, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru российский диетолог, нутрициолог София Кованова пояснила, что в некоторых случаях употребление неочищенного яблока может навредить здоровью.

"В кожуре яблок содержится большая часть клетчатки – до 50% от всего яблока, а это снижает уровень сахара в крови. Поэтому при хорошей и тщательной обработке яблоки с кожурой можно всем – и детям, и взрослым", – цитирует издание специалиста 12 февраля 2026 года.

При этом, как отметила Кованова, неправильная обработка фрукта, наоборот, может привести к негативным последствиям.

По ее словам, те, у кого чувствительный кишечник (из-за той же клетчатки), снимают кожуру. В этом случае нутрициолог рекомендует яблоко с кожурой запечь.

"Потенциальный минус кожуры, как и во всех других фруктах, возможное плохое качество самого плода и метод его обработки перед употреблением", – добавила она.

Другие специалисты отметили важный момент при выявлении полезной кожуры яблока:

Если она тонкая – снимать не стоит, но если толстая и блестящая – есть вероятность, что ее обработали воском, который не смоется после обычного ополаскивания водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 14:52
Кому запрещено есть пельмени

Ранее британка поделилась, как смогла похудеть на 32 килограмма за восемь месяцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Упавшая ветка дерева убила школьника в Шымкенте: полицейские раскрыли новые детали
15:41, Сегодня
Упавшая ветка дерева убила школьника в Шымкенте: полицейские раскрыли новые детали
Почему нельзя есть много яблок
16:09, 13 августа 2025
Почему нельзя есть много яблок
Врач назвал причины включить в рацион больше свежей зелени
13:41, 12 июня 2023
Врач назвал причины включить в рацион больше свежей зелени
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, где проходят УТС казахстанские арбитры
15:50, Сегодня
Стало известно, где проходят УТС казахстанские арбитры
Илия Топурия пообещал "глубокий сон" Исламу Махачеву
15:32, Сегодня
Илия Топурия пообещал "глубокий сон" Исламу Махачеву
Какое место занимает лучшая казахстанская теннисистка в альтернативном рейтинге
15:17, Сегодня
Какое место занимает лучшая казахстанская теннисистка в альтернативном рейтинге
Джокович поддержал олимпийскую чемпионку после ужасной травмы на ОИ-2026
15:01, Сегодня
Джокович поддержал олимпийскую чемпионку после ужасной травмы на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: