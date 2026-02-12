Кому нельзя есть яблоки с кожурой

Кожура яблок содержит в себе большую часть клетчатки, которая полезна для человека, но не для всех, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru российский диетолог, нутрициолог София Кованова пояснила, что в некоторых случаях употребление неочищенного яблока может навредить здоровью.

"В кожуре яблок содержится большая часть клетчатки – до 50% от всего яблока, а это снижает уровень сахара в крови. Поэтому при хорошей и тщательной обработке яблоки с кожурой можно всем – и детям, и взрослым", – цитирует издание специалиста 12 февраля 2026 года.

При этом, как отметила Кованова, неправильная обработка фрукта, наоборот, может привести к негативным последствиям.

По ее словам, те, у кого чувствительный кишечник (из-за той же клетчатки), снимают кожуру. В этом случае нутрициолог рекомендует яблоко с кожурой запечь.

"Потенциальный минус кожуры, как и во всех других фруктах, возможное плохое качество самого плода и метод его обработки перед употреблением", – добавила она.

Другие специалисты отметили важный момент при выявлении полезной кожуры яблока:

Если она тонкая – снимать не стоит, но если толстая и блестящая – есть вероятность, что ее обработали воском, который не смоется после обычного ополаскивания водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

