Почему нельзя есть много яблок

Яблоко по своему составу – это один из самых полезных фруктов. Больше всего антиоксидантов мы получаем именно из них. Врачи рассказали, как правильно употреблять яблоки, чтобы получить максимум пользы, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Татьяна Солнцева подчеркивает, что в отношении яблок проведено большое количество научных исследований.

"Есть факты, которые уже доказаны. В частности, высокая антиоксидантная активность – по этому показателю яблоки занимают второе место после клюквы. Исследование показало, что люди получают из яблок практически 22% полифенолов. Это одни из самых важных антиоксидантов, источниками которых являются для нас растения – не только овощи и фрукты, но и зерновые, бобовые". Татьяна Солнцева

При этом, продолжила она, яблоки содержат самую высокую долю свободных фенолов по сравнению с другими фруктами:

"Это означает, что эти соединения не связаны с другими и полифенолы более доступны для всасывания в кровоток".

Самые полезные

Содержание полезных полифенолов в яблоках зависит от их сорта, цвета, условий произрастания.

"Самым полезным будет яблоко, выросшее в вашей местности и только что сорванное с ветки. Более того, если у вас в саду растут яблоки, то можно со стопроцентной уверенностью сказать, что яблоко, которое созрело на солнечной стороне, будет содержать больше фитохимических веществ, чем созревшее в тени", – рассказывает диетолог.

По словам терапевта, предпочтительнее употреблять эти фрукты с кожурой.

Правда, импортные яблоки могут обрабатываться специальным составом для большей сохранности, в этом случае польза кожуры снижается.

Также интересный факт, что лучше есть яблоко целиком, чем делать свежевыжатый сок – в нем остается всего 10% антиоксидантов по сравнению с цельным плодом с кожурой.

По цвету яблока можно определить, каких веществ в нем больше.

"В зеленых яблоках выше содержание зеленого пигмента хлорофилла и больше аскорбиновой кислоты. В желтых и красных – больше каротиноидов, но и гликемический индекс их выше, то есть больше сахаров. В то же время желтые яблоки содержат гораздо больше растворимых пищевых волокон – яблочный пектин. Это пребиотик, который служит пищей для полезных бактерий нашего кишечника, улучшает их состав и функции. Красные яблоки содержат больше антоцианов, которые поддерживают работу органов зрения, сердечно-сосудистой системы, иммунитета, обладают противовоспалительными свойствами". Татьяна Солнцева

В меру

Однако все плюсы яблок не означают, что их нужно есть килограммами.

Так, больше 1-2 яблок в день употреблять не рекомендуется.

"Избыточное поступление фруктозы может стимулировать развитие жирового гепатоза или неалкогольной жировой болезни печени, привести к резистентности таких важных гормонов, как инсулин и лептин (подавляет аппетит), которые регулируют наш метаболизм. А в конечном итоге – к развитию метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета". Татьяна Солнцева

Именно поэтому, как сказано в публикации издания "АиФ", привычка пить свежевыжатый сок из яблок не полезна (для стакана сока потребуется минимум два яблока, а это уже больше 10 г фруктозы), приводит к увеличению жировых отложений.

Если объедаться яблоками не стоит, то сделать запасы на зиму точно нужно.

"Хороший способ – это сушка яблок, или чипсы из яблок вместе с кожурой. Можно есть их зимой вместо десерта. Можно сделать яблочную пастилу или яблочное пюре без сахара (хранится в холодильнике). Но учитывайте, что при термической обработке витамин С почти полностью теряется. Органические кислоты, полифенольные вещества, бета-каротиноиды в большем количестве сохраняются". Татьяна Солнцева

Кстати

Считается, что яблоки надо есть, если в организме не хватает железа:

"Это миф, яблоками железо не повысить".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

