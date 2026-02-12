Упавшая ветка дерева убила школьника в Шымкенте: полицейские раскрыли новые детали

В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, на которого упало дерево. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции 12 февраля 2026 года, дело зарегистрировано по статье, предусматривающей ответственность за недобросовестное отношение к обязанностям, повлекшее смерть человека.

"По предварительным данным, во время игры несовершеннолетний тянул к себе ветви дерева, на которых находилась значительная масса снега после снегопада. В результате произошел сход снега и последующее падение дерева", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, чтобы всесторонне и объективно установить все обстоятельства случившегося. В полиции подчеркивают, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Трагедия произошла 11 февраля 2026 года во дворе многоэтажных домов по ул. Елшибек. Часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте.

Чуть позже акимат города выступил с заявлением. В администрации заверили, что семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.