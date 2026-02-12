Сколько стоит любовь: реальный прайс на Валентинов день в этом году

День святого Валентина – праздник хоть и "импортный", но в нашей стране прижился. Каждый февраль в соцсетях превращается в фестиваль роз, сердечек и признаний, а влюбленные – в стратегов, продумывающих идеальное свидание. Во сколько в этом году обойдется праздник любви, выяснял Zakon.kz.

Букеты в сторис, клубника в шоколаде, колечки с драгоценными и не очень камнями, столики в дорогих ресторанах и тщательно спланированные сюрпризы – вот чего ожидают влюбленные от праздника. Романтика сегодня требует не только чувств, но и бюджета. Мы решили узнать, во сколько обойдется "порадовать свою половинку" в этом году.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

За столиком в любимой кафешке

Бронь столика в хорошем заведении – это основа всего вечера. Можно выбрать идеальный подарок, заказать роскошный букет и продумать каждую деталь образа, но если в финале окажется, что свободных мест нет, романтический сценарий рискует дать сбой. Именно столик становится той самой точкой, вокруг которой выстраивается атмосфера: уютный свет, неспешный ужин, разговоры без суеты.

Мы поговорили с официантом одного из кафе в Алматы. По его словам, бронировать столики пары начинают заранее, особенно те, кто любит планировать все до мелочей. Но, как признался наш собеседник, мужчины чаще всего обращаются за 2-3 дня до самого праздника.

"Мы уже знаем, если 12 февраля звонит мужчина и спрашивает, есть ли свободный столик на 14-е, значит, вспомнил вовремя. У нас в заведении действует система депозита – 10 тысяч тенге с человека. Многие возмущаются, но у нас причина простая. Нередко пары отменяют бронь в последний момент, а у нас пропадает место. Депозит – это наша гарантия", – рассказывает официант Адилет.

Миллион алых роз

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Появиться 14 февраля на пороге любимой без букета – шаг смелый. Почти отчаянный. Считайте, что вы на пороге завершения отношений. Поэтому о цветах лучше подумать заранее, они в этот день работают как официальный пропуск в мир объятий, улыбок и любви.

"Я в этот день без цветов домой не захожу. Это уже какие-то экстремальные трюки, к которым я не готов. Тем более жена обожает, когда дома стоят живые цветы. К празднику стараюсь готовиться заранее. Одних букетов мало, поэтому бронирую столик в ресторане, продумываю вечер и пытаюсь не косячить. Но не всегда получается, если честно", – рассказывает семьянин Бауыржан.

Средний букет классических роз в Алматы стартует от 15 тысяч тенге. Дальше все зависит от масштаба чувств и финансовых возможностей: больше бутонов – громче признание.

Если же хочется усилить эффект и добавить сладкий акцент, в ход идет тяжелая артиллерия – клубника в шоколаде. Эстетично, вкусно и идеально для сторис. Стоимость зависит от количества ягод и оформления, но самые доступные варианты, которые нам удалось найти, начинаются от 7 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Shine bright like a diamond

Украшения в феврале становятся почти официальным языком признаний. Особым спросом пользуются парные браслеты с гравировкой, аккуратные кольца и тематические наборы. Все, что можно носить каждый день и помнить, по какому поводу это появилось. Маленький символ, а работает сильнее длинных речей.

Ценник здесь очень индивидуален. Все зависит от бюджета и выбранного сплава. Чем благороднее металл, тем весомее сумма в чеке. Если говорить условно, стартовать можно от 5 тысяч тенге, а дальше все ограничивается только фантазией и состоянием банковского счета.

Кто-то выбирает минималистичный браслет с датой знакомства, трогательно и без лишнего пафоса. А кто-то решается на кольцо, и тут уже вечер может пойти по совсем неожиданному сценарию.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

К слову, многие ювелирные магазины к 14 февраля объявили скидки и специальные предложения. Так что признание в металле сейчас можно сделать чуть выгоднее, если успеть раньше остальных романтиков.

На большом воздушном шаре

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В последние годы пары все чаще выбирают не вещи, а эмоции. Потому что украшение можно положить в шкатулку, а вот воспоминание уже никуда не денется. Поэтому вместо стандартного ужина многие делают ставку на впечатления: идут вместе лепить из глины, пробуют себя на мастер-классах по живописи или вовсе поднимаются в небо на воздушном шаре, чтобы буквально взглянуть на чувства с высоты.

Разброс цен здесь внушительный, но если ориентироваться на минимум, интересные варианты стартуют примерно от 18 тысяч тенге. Дальше все зависит от формата, продолжительности и, будем честны, уровня "инстаграмности" события. Чем эффектнее картинка, тем выше чек.

Но в таких свиданиях ценится не идеальный результат. Неважно, получится ли из глины ровная чашка или абстрактный арт-объект. Главное, сколько смеха, неловких шуток и теплых моментов вы заберете с собой. Именно это потом вспоминается куда чаще, чем ценник.

Итого: Любовь тебя настигнет

Если сложить минимальный "романтический набор": букет (15 000 тенге), сладкий сюрприз (7 000 тенге), ужин с депозитом (20 000 тенге на двоих), получаем сумму, стартующую примерно от 42 тысяч тенге. И это без учета украшений и креативных свиданий. Как любят говорить сейчас в интернете – базовый минимум.

Но как бы банально это ни звучало, главный ингредиент 14 февраля – все-таки не сумма в чеке, а внимание. Можно оставить в ресторане внушительную сумму, а можно накрыть стол дома, зажечь свечи, включить ту самую вашу песню, и этот вечер окажется теплее любого пафосного ужина. Воспоминания ведь создает не депозит, а человек напротив.

Хотя будем честны, розы в сторис все равно появятся. Современные традиции, куда же мы без них?

Да, День святого Валентина пришел к нам из-за границы. Но, возможно, в этом и есть его прелесть. Это еще один официальный повод остановиться в суете, заглушить на день рабочие чаты и провести время с тем, кого выбрали душа и сердце.