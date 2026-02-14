Осторожность против эмоций: что советуют звезды 14 февраля

Астрологи выпустили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня день, когда успех Овну принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Овна к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Овен сегодня предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня звезды гороскопа то и дело будут склонять Тельца давать окружающим советы, причем советы эти будут пусть и излишне эмоциональными, но весьма дельными. Телец будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Телец безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько они сами. Близнецы будут склонны раздражаться на все, их способна вывести из себя любая мелочь. Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Близнецам необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня день, когда лучше не браться за новые проекты, потому что в этом случае с самого утра все может валиться у Рака из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, – это начать подхлестывать себя. Увы, но гороскоп не склоняет Рака к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Рак рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Раку придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого сегодня не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Льва, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа будут требовать от Девы поменьше придавать значения своим проблемам и обидам, а вместо этого проявить заботу по отношению к тем, кто находится с ней рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Девы понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Деве придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Деву перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Деве, если это в ее силах, помочь, – сделанное добро обязательно к ней вернется, а мир станет светлее и лучше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня день, когда окружающие способны вылить на голову Весов немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Весов будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Весам огорчений, им стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что от его глаз скрыто что-то важное. Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Скорпиона ущерб, звезды советуют ему сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в Стрельце проснется бухгалтер. Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Стрелец будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Стрельца долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня во всех делах на первом месте у Козерога будет стоять свое "Я". Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Козерог будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Козерога сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Водолей уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Водолею сегодня необязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня гороскоп Рыб не предполагает избытка реалистичности – Рыбы способны поверить в чудеса. Вполне возможно, что какие-то события, которым они станут свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Рыбы испытают чувство дежавю или на их глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Рыбами и симпатичным некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

