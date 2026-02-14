Алматинцам предлагают ощутить "землетрясение"
Как сообщили в городском ДЧС, мероприятия пройдут с 11:00 до 14:00.
"Все желающие смогут опробовать симулятор землетрясения и ощутить реальные колебания, максимально приближенные к настоящему землетрясению", – говорится в сообщении.
Также сотрудники Управления гражданской обороны расскажут, что должно находиться в тревожном чемоданчике каждого алматинца, а сотрудники УЧС Бостандыкского района проведут профилактическую работу с посетителями торгово-развлекательного центра.
В ходе мероприятия гости смогут принять участие в опросе на темы: "Как действовать при землетрясении и пожаре?" и "Что должно быть в тревожном чемодане?", а также ознакомиться с возможностями мобильного приложения "ЧС Алматы".
Вместе с тем участникам мероприятия будут даны практические рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях и мерам личной безопасности.
