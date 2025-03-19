Психологи рассказали, как улучшить память
Фото: freepik
Психологи из Университета Торонто выяснили, что выполнение хотя бы одного нового действия каждый день может значительно улучшить память, настроение и общее состояние человека, сообщает Zakon.kz.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что включение новых и интересных занятий в повседневную жизнь помогает улучшить когнитивные функции и качество жизни.
Причем важный фактор развития нарушений: недостаток разнообразия в жизни и социальная изоляция.
Во время эксперимента 18 участников в возрасте около 71 года ежедневно выполняли новые действия. Участники использовали приложение HippoCamera, которое помогало отслеживать их эмоциональное состояние и восприятие времени, а ученые анализировали, как впечатления влияют на память.
Результаты показали, что новые виды деятельности улучшали память, уменьшали скуку и способствовали положительным эмоциям. Это исследование также показало, что новизна не требует больших затрат – даже небольшие изменения, например, другой маршрут на прогулке, могут оказывать заметное влияние на когнитивные функции.
Исследование подтвердило, что активность гиппокампа, который отвечает за восприятие новизны, стимулирует другие области мозга, что способствует улучшению эмоций и памяти.
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