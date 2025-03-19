Психологи рассказали, как улучшить память

Психологи из Университета Торонто выяснили, что выполнение хотя бы одного нового действия каждый день может значительно улучшить память, настроение и общее состояние человека, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports , показало, что включение новых и интересных занятий в повседневную жизнь помогает улучшить когнитивные функции и качество жизни.

Причем важный фактор развития нарушений: недостаток разнообразия в жизни и социальная изоляция.

Во время эксперимента 18 участников в возрасте около 71 года ежедневно выполняли новые действия. Участники использовали приложение HippoCamera, которое помогало отслеживать их эмоциональное состояние и восприятие времени, а ученые анализировали, как впечатления влияют на память.

Результаты показали, что новые виды деятельности улучшали память, уменьшали скуку и способствовали положительным эмоциям. Это исследование также показало, что новизна не требует больших затрат – даже небольшие изменения, например, другой маршрут на прогулке, могут оказывать заметное влияние на когнитивные функции.