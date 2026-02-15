#Казахстан в сравнении
Стали известны главные "мастера контроля" среди знаков зодиака

Рука, спектакль, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 05:30 Фото: freepik
Каждый из нас стремится к определенной степени контроля в своей жизни, но для некоторых знаков зодиака это становится ключевым элементом их личности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, если вы замечали, что ваш партнер или коллега обожает планировать каждый шаг и редко отпускает ситуацию на самотек, то, скорее всего, они родились под знаком зодиака, который просто не может не держать все под контролем.

Козерог

Козерог чувствует себя комфортно только тогда, когда каждый аспект жизни разложен по полочкам. Если что-то выходит из-под контроля, Козерог может легко замкнуться и начать действовать еще строже. Их потребность в контроле часто проистекает из страха перед хаосом и неизвестностью.

Скорпион

Их сила заключается в глубоком понимании человеческой психологии, и они умеют использовать эту способность, чтобы направлять людей в нужное им русло. Скорпионы не терпят, когда что-то идет не по их плану, и могут стать очень ревнивыми и контролирующими в отношениях. Их жажда контроля – в первую очередь, способ защитить свои уязвимые чувства.

Лев

Ни для кого не станет новостью, что львы любят быть в центре внимания. Однако представители этого знака зодиака часто считают, что только они способны управлять ситуацией правильно. Они нуждаются в контроле не из страха, а из желания быть лучшим и вести за собой. Лев хочет быть источником вдохновения и требует, чтобы все шло так, как он задумал.

Дева

Дева может часто замечать и исправлять ошибки, что вызывает у других раздражение, но для Девы это не способ командовать – это их способ добиться порядка (который существует только в их голове). В отношениях с таким человеком бывает сложно расслабиться, если вы не соответствуете его высоким стандартам. Покажите, что несовершенство – тоже часть жизни, и научите Деву принимать это.

Телец

Телец любит стабильность и контроль, чтобы создать для себя и своих близких комфорт и безопасность. Они хотят, чтобы все в их жизни шло по определенному, стабильному сценарию, и любые изменения могут вызвать у них чувство беспокойства. Уважайте его стремление к стабильности, но объясните, что перемены иногда необходимы.

Ранее были названы главные "финансовые экстремалы" среди знаков зодиака.

Аксинья Титова
