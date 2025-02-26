Гороскоп на 26 февраля: поверьте в свою удачу

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 26 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.

Телец

Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим – ожидайте чего-либо фантастического.

Близнецы

Если вы жулик, то это ваш день. Люди сегодня будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что – побьют завтра.

Рак

Поверьте в свою удачу – чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.

Лев

Сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.

Дева

Прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то, давно вам известное. Что вам стоит, а кто-то будет целый день счастливым ходить.

Весы

Сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость.

Скорпион

Убедитесь, что не забыли включить в планы на сегодняшний день хоть полчаса отдыха, а если забыли – немедленно исправьте ошибку. Вы рискуете себя загонять.

Стрелец

Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.

Козерог

Сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства – растрепаны, настроение – переменчиво. В