#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Советы

Четыре знака зодиака три года будут ощущать последствия "кармы"

Девушка, часы, страх, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 05:30 Фото: freepik
13 февраля 2026 года запустилось важное астрологическое событие: Сатурн перешел в знак Овна. Такое случается раз в 2,5-3 года. В этот период жизнь начинает требовать от нас серьезных решений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, астрологи считают этот транзит началом нового трехлетнего кармического этапа.

  • Сатурн управляет дисциплиной, временем, границами и ответственностью – именно поэтому его называют "великим учителем".
  • Овен, в свою очередь, символизирует инициативу и стремление действовать. Но когда импульсивность сталкивается с необходимостью планировать, возникает внутреннее напряжение.

Это не время спонтанных решений – это время зрелой смелости.

Овен

В ближайшие годы придется честно взглянуть на себя и на тот образ, который вы транслируете миру. Внешняя уверенность может скрывать внутренние сомнения. Этот период потребует зрелости: стать тем человеком, которым вы хотите казаться. Даже если окружающим будет сложно принять ваши перемены.

Рак

Желание добиться большего станет сильнее, но быстрых результатов ждать не стоит. Ответственности может прибавиться, а прогресс покажется медленным. Однако это не препятствие, а подготовка. Сейчас закладывается фундамент будущего успеха – пусть и без аплодисментов на старте.

Козерог

В центре внимания окажется дом, семья и эмоциональная стабильность. Старые конфликты или невысказанные обиды могут всплыть на поверхность. Этот период потребует установить четкие личные границы и пересмотреть привычные роли в отношениях с близкими. Честный разговор сейчас важнее избегания напряжения.

Весы

Следующие три года затронут сферу партнерства. Возможно, возникнет желание дистанцироваться, чтобы понять собственные цели вне отношений. Это не признак охлаждения, а шаг к личной зрелости. Умение ставить свои потребности наравне с чужими укрепит союз, а не разрушит его.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые наконец-то вырвутся из финансовой нищеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали самые пунктуальные знаки зодиака
08:19, Сегодня
Астрологи назвали самые пунктуальные знаки зодиака
Редкое соединение планет: с 10 января три знака зодиака войдут в полосу счастья
01:06, 10 января 2026
Редкое соединение планет: с 10 января три знака зодиака войдут в полосу счастья
Четыре знака зодиака переживут возрождение в 2026 году – астрологи
10:25, 14 декабря 2025
Четыре знака зодиака переживут возрождение в 2026 году – астрологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Как Дональд Трамп": Тайсон Фьюри рассказал, зачем вернулся в бокс
07:49, Сегодня
"Как Дональд Трамп": Тайсон Фьюри рассказал, зачем вернулся в бокс
Экс-чемпион UFC заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году
07:20, Сегодня
Экс-чемпион UFC заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году
Казахстанский хоккеист отметился голевым действием в одной из сильнейших лиг Канады
06:49, Сегодня
Казахстанский хоккеист отметился голевым действием в одной из сильнейших лиг Канады
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
06:22, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: