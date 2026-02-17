Трехлетний кармический цикл: четыре знака зодиака почувствуют его сильнее всего
Как пишет Mixnews, астрологи считают этот транзит началом нового трехлетнего кармического этапа.
- Сатурн управляет дисциплиной, временем, границами и ответственностью – именно поэтому его называют "великим учителем".
- Овен, в свою очередь, символизирует инициативу и стремление действовать. Но когда импульсивность сталкивается с необходимостью планировать, возникает внутреннее напряжение.
Это не время спонтанных решений – это время зрелой смелости.
Овен
В ближайшие годы придется честно взглянуть на себя и на тот образ, который вы транслируете миру. Внешняя уверенность может скрывать внутренние сомнения. Этот период потребует зрелости: стать тем человеком, которым вы хотите казаться. Даже если окружающим будет сложно принять ваши перемены.
Рак
Желание добиться большего станет сильнее, но быстрых результатов ждать не стоит. Ответственности может прибавиться, а прогресс покажется медленным. Однако это не препятствие, а подготовка. Сейчас закладывается фундамент будущего успеха – пусть и без аплодисментов на старте.
Козерог
В центре внимания окажется дом, семья и эмоциональная стабильность. Старые конфликты или невысказанные обиды могут всплыть на поверхность. Этот период потребует установить четкие личные границы и пересмотреть привычные роли в отношениях с близкими. Честный разговор сейчас важнее избегания напряжения.
Весы
Следующие три года затронут сферу партнерства. Возможно, возникнет желание дистанцироваться, чтобы понять собственные цели вне отношений. Это не признак охлаждения, а шаг к личной зрелости. Умение ставить свои потребности наравне с чужими укрепит союз, а не разрушит его.
