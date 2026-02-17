Трехлетний кармический цикл: четыре знака зодиака почувствуют его сильнее всего

13 февраля 2026 года запустилось важное астрологическое событие: Сатурн перешел в знак Овна. Такое случается раз в 2,5-3 года. В этот период жизнь начинает требовать от нас серьезных решений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, астрологи считают этот транзит началом нового трехлетнего кармического этапа.

Сатурн управляет дисциплиной, временем, границами и ответственностью – именно поэтому его называют "великим учителем" .

управляет дисциплиной, временем, границами и ответственностью – именно поэтому его называют . Овен , в свою очередь, символизирует инициативу и стремление действовать. Но когда импульсивность сталкивается с необходимостью планировать, возникает внутреннее напряжение.

Это не время спонтанных решений – это время зрелой смелости.

Овен

В ближайшие годы придется честно взглянуть на себя и на тот образ, который вы транслируете миру. Внешняя уверенность может скрывать внутренние сомнения. Этот период потребует зрелости: стать тем человеком, которым вы хотите казаться. Даже если окружающим будет сложно принять ваши перемены.

Рак

Желание добиться большего станет сильнее, но быстрых результатов ждать не стоит. Ответственности может прибавиться, а прогресс покажется медленным. Однако это не препятствие, а подготовка. Сейчас закладывается фундамент будущего успеха – пусть и без аплодисментов на старте.

Козерог

В центре внимания окажется дом, семья и эмоциональная стабильность. Старые конфликты или невысказанные обиды могут всплыть на поверхность. Этот период потребует установить четкие личные границы и пересмотреть привычные роли в отношениях с близкими. Честный разговор сейчас важнее избегания напряжения.

Весы

Следующие три года затронут сферу партнерства. Возможно, возникнет желание дистанцироваться, чтобы понять собственные цели вне отношений. Это не признак охлаждения, а шаг к личной зрелости. Умение ставить свои потребности наравне с чужими укрепит союз, а не разрушит его.

