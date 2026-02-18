#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Советы

Кому улыбнется удача 18 февраля, рассказала Василиса Володина

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:17 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Своим традиционным ежедневным прогнозом сегодня, 18 февраля 2026 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Она рекомендует брать "максимум от этого дня, полного возможностей".

"До 11:00 по Москве (13:00 по времени Астаны) Луна в гармоничном аспекте с Венерой – самое время начать день красиво – уложить волосы по-новому или помодничать в стильной обновке. Удача улыбнется отзывчивым, искренним и заботливым", – написала в своем Telegram-канале в среду Володина.

По ее данным, с 11:00 до 22:00 (с 13:00 до 00:00) Луна в объятиях второго благодетеля Юпитера.

"Можем рассчитывать на успех в мероприятиях с большой перспективой – налаживаем связи с иностранными партнерами, ищем инвесторов, а вечером хорошо проводим время", – уточнила Василиса.

А с 22:00 до 23:00 (с 00:00 до 01:00), по словам астролога, Луна опять же в дружбе, но уже с Меркурием.

"Болтаем по душам с семьей или читаем долгожданный бестселлер", – отметила Володина.

Также она добавила, что последний час дня Луна без курса для отдыха и волшебных снов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:17
Астрологи назвали самые пунктуальные знаки зодиака

Ранее зарубежные астрологи подготовили рекомендации дня и астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 февраля 2026 года. Подробности – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
