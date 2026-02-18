Кому улыбнется удача 18 февраля, рассказала Василиса Володина

Своим традиционным ежедневным прогнозом сегодня, 18 февраля 2026 года, поделилась известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Она рекомендует брать "максимум от этого дня, полного возможностей".

"До 11:00 по Москве (13:00 по времени Астаны) Луна в гармоничном аспекте с Венерой – самое время начать день красиво – уложить волосы по-новому или помодничать в стильной обновке. Удача улыбнется отзывчивым, искренним и заботливым", – написала в своем Telegram-канале в среду Володина.

По ее данным, с 11:00 до 22:00 (с 13:00 до 00:00) Луна в объятиях второго благодетеля Юпитера.

"Можем рассчитывать на успех в мероприятиях с большой перспективой – налаживаем связи с иностранными партнерами, ищем инвесторов, а вечером хорошо проводим время", – уточнила Василиса.

А с 22:00 до 23:00 (с 00:00 до 01:00), по словам астролога, Луна опять же в дружбе, но уже с Меркурием.

"Болтаем по душам с семьей или читаем долгожданный бестселлер", – отметила Володина.

Также она добавила, что последний час дня Луна без курса для отдыха и волшебных снов.

