Самое время делать покупки: прогноз на 18 февраля от Василисы Володиной

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась традиционным прогнозом на сегодняшний день, сообщает Zakon.kz.

Она считает, что 18 февраля 2025 года – еще один прекрасный день.

"Луна с раннего утра купается в лучах дружбы Меркурия до 19:00 по московскому времени (до 21:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) А значит, все, что связано с обучением, общением, небольшими поездками и любыми бытовыми делами идет на ура. Самое время назначать встречи, сдавать экзамены, писать посты, делать покупки", – написала Володина в своем Telegram-канале во вторник.

Но, как отметила Василиса, и после 19:00 (21:00 по времени Астаны) не сбавляем темп.

"Поддержка Луны Марсом подарит второе дыхание. Забираем работу домой, если требуется, бежим на тренировку или со скоростью метеора наводим порядок в доме", – заключила Володина.

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С более подробным гороскопом для всех представителей зодиакального круга на 18 февраля 2025 года можете ознакомиться по ссылке.