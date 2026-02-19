#Референдум-2026
Советы

Сколько шагов надо сделать, чтобы компенсировать один блин с маслом

блин на тарелке, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 12:26 Фото: pixabay
Масленичные блины по калорийности равнозначны полноценному обеду, хотя для многих они – десерт к чаю. И надежда "отработать" переедание тренировкой чаще всего оказывается самообманом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина. По ее словам, масленица – хороший повод вспомнить базовый принцип: чем больше человек съел, тем важнее увеличить физическую активность. При этом важно понимать реальную "цену" порции блинов, поскольку она часто оказывается выше ожидаемой.

"Один классический блин – это в среднем 120-180 килокалорий, а если он щедро полит маслом, то спокойно может потянуть и на 200-250 килокалорий. То есть тарелка из трех-четырех блинов с начинкой по калорийности уже сопоставима с полноценным обедом, несмотря на ощущение, что это всего десерт к чаю", – объяснила "Газете" Бахтурина.

И подобный объем пищи может легко выйти за пределы дневной нормы калорий. Особенно если блины дополняются сладкими начинками и употребляются несколько раз в день.

Тренер привела пример, который позволяет наглядно оценить баланс между едой и движением. По ее словам, при средней скорости ходьбы 5-6 километров в час человек тратит примерно 240-400 килокалорий за час – в зависимости от веса и темпа.

"Получается, что час бодрой ходьбы – это примерно два, максимум три блина с маслом. Запомните: не пять и не десять, а всего пара штук. Если суметь остановиться в еде вовремя, то часовая прогулка помогает компенсировать блины", – поделилась тренер.

"Отработать" все блины, по ее словам, не получится.

"Во время праздников многие думают примерно так: съем больше, а потом просто потренируюсь подольше. Но такой подход не сработает. Во-первых, мы всегда недооцениваем, сколько калорий съели, и переоцениваем, сколько сожгли", – заявила Бахтурина.

Поэтому разумнее относиться к Масленице не как к марафону объедания, а как к неделе небольших, но осознанных удовольствий. Оставить в тарелке один блин – уже хорошее решение в пользу здоровья и настроения. Добавить к этому ежедневные 5-7 тысяч шагов – еще один шаг к здоровью.

"Если все-таки переели в масленичную неделю, то лучший вариант – не героический забег в спортзале, а разумная комбинация умеренного кардио и силовых упражнений. Полчаса быстрой ходьбы или легкого бега расходуют в среднем 200-300 килокалорий. Примерно столько же дают плавание или танцевальная тренировка. Силовая тренировка за 30 минут добавит еще 150-250 килокалорий. Также помните, что важен долгий послетренировочный эффект – мышцы будут потреблять больше энергии даже в покое", – посоветовала эксперт.

Если перевести это в "масленичный язык", то час разумной тренировки – это те же 3-ч4 блина. Значит, необходима не одна случайная нагрузка в неделю, а регулярные, пусть и не слишком длинные тренировки. В Масленицу можно использовать простую схему: утром 20-30 минут активной ходьбы по дороге на работу, днем выбирайте лестницы вместо лифта, а вечером небольшой комплекс упражнений или поход в зал. Все вместе это даст хороший расход энергии и возможность насладиться чуть большей свободой в меню.

Врачи ранее предупредили, что переедание блинов вредит не только фигуре, но и организму в целом. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
