Масленица-2024: эксперты рассказали, как снизить калорийность блинов

Специалисты "Роспотребнадзора" раскрыли секрет, как можно снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства, сообщает Zakon.kz

Как отметили в организации, блины в традиционной рецептуре – углеводно-жировой продукт высокой калорийности, но ее легко можно снизить и повысить их полезные свойства:

Вместо белой пшеничной муки можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.

Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов.

Делайте блины на кефире, выбирайте продукт пониженной жирности.

Уменьшите количество сахара в рецептуре.

Добавьте в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укропу, лук и т.д.) или тертую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой.

Подберите полезную начинку.

Также полезны и вкусны банановые блины без сахара.

"Банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости – немного муки, и выпекайте. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов", - отметили в "Роспотребнадзоре".

Также специалисты рекомендовали разрезать блин на четыре части и добавить разную начинку – будет "все и сразу", но без переедания. Вместо сметаны используйте несладкий йогурт.

Ранее диетологи давали рекомендации о том, сколько блинов в день можно съесть.