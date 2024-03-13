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Масленица-2024: эксперты рассказали, как снизить калорийность блинов

Масленица-2024: эксперты рассказали, как снизить калорийность блинов, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 03:47 Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" раскрыли секрет, как можно снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства, сообщает Zakon.kz

Как отметили в организации, блины в традиционной рецептуре – углеводно-жировой продукт высокой калорийности, но ее легко можно снизить и повысить их полезные свойства:

  • Вместо белой пшеничной муки можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.
  • Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов.
  • Делайте блины на кефире, выбирайте продукт пониженной жирности.
  • Уменьшите количество сахара в рецептуре.
  • Добавьте в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укропу, лук и т.д.) или тертую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой.
  • Подберите полезную начинку.

Также полезны и вкусны банановые блины без сахара.

"Банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости – немного муки, и выпекайте. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов", - отметили в "Роспотребнадзоре".

Также специалисты рекомендовали разрезать блин на четыре части и добавить разную начинку – будет "все и сразу", но без переедания. Вместо сметаны используйте несладкий йогурт.

Ранее диетологи давали рекомендации о том, сколько блинов в день можно съесть.

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