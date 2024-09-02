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Риски распространения оспы обезьян в Казахстане оценили в Минздраве

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:14 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах правительства 2 сентября 2024 года высказалась о рисках распространения оспы обезьян в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Она заверила, что Минздрав принимает все необходимые меры, чтобы не допустить въезда зараженных людей на территорию Казахстана.

"Усилены меры на 44 постах на въезде в страну, все необходимые санитарные службы транспорта подключены, работа проводится, завезли мы диагностику, в Астане и Алматы – два центра, которые при необходимости будут заниматься диагностикой. Соответствующие места в больницах, алгоритмы, все это проработано, но в целом по оспе обезьян для Казахстана угрозы минимальные", – отметила глава Минздрава.

31 августа 2024 года Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК опроверг информацию о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян.

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