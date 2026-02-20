Деньги, нервы и отношения под угрозой: гороскоп для всех знаков на ретроградный Меркурий

Первый ретроградный Меркурий в 2026 году будет с 26 февраля по 20 марта. Как отразится этот период на представителях четырех стихий, к чему готовиться и чего остерегаться, рассказала астролог Светлана Миллер, сообщает Zakon.kz.

В этот раз явление пройдет в Рыбах – знаке зодиака, наиболее тесно связанном с эмоциями, интуицией, бессознательным, иллюзиями и пограничными состояниями.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградное движение планеты представляет собой оптическую иллюзию. Она обусловлена различием в скоростях перемещения Земли и Меркурия по своим орбитам.

С позиции земного наблюдателя создается впечатление, что планета начинает двигаться по часовой стрелке, то есть в обратном направлении. А если посмотреть как бы сверху, то они будут перемещаться уже против часовой стрелки, пишет 5-tv.ru

Так что ретроградность Меркурия не является аномалией – это регулярный астрономический процесс, повторяющийся 3-4 раза в год. Согласно астрологии, этот период по-особенному отражается на областях, находящихся под управлением Меркурия: коммуникации, путешествия, документооборот, образовательном процессе и коммерческих сделках.

В ретроград Меркурия возрастает вероятность коммуникативных сбоев. Сообщения могут быть истолкованы неоднозначно, а вербальные высказывания – приобрести скрытый подтекст. Наибольшую уязвимость демонстрируют:

Деловые переговоры.

Электронная переписка.

Онлайн‑дискуссии в мессенджерах.

Поэтому с 26 февраля по 20 марта знакам зодиака нужно тщательно перечитывать тексты сообщений перед отправкой, уточнять смысловые акценты в значимых диалогах, воздерживаться от эмоционально окрашенных высказываний.

Вторая сфера, на которую особенно влияет ретроградный Меркурий, – профессиональная деятельность.

Для рабочей сферы и бизнес‑процессов характерны следующие риски:

Задержки при оформлении договорных обязательств.

Технические неполадки в системах документооборота.

Внезапные корректировки планов со стороны деловых партнеров.

Лучше отложить заключение крупных коммерческих сделок до завершения ретроградного периода и дублировать важную информацию в альтернативных форматах.

Традиционно ретроградный Меркурий также коррелирует с транспортными затруднениями. Прогнозируются:

Сбои в расписании авиаперелетов.

Ошибки при бронировании гостиничных номеров.

Непредвиденные финансовые издержки в путешествиях.

При этом период способствует анализу допущенных ошибок, поэтому, даже если все проконтролировать не выйдет, полученный опыт точно позитивно скажется на знаках зодиака.

Чем уникален ретроградный Меркурий в феврале для знаков зодиака.

Овен

Овну важно замедлиться, даже если внутренне хочется действовать быстро. Возможны неожиданные эмоциональные реакции и возвращение старых переживаний. Представителю стихии огня следует дать себе время разобраться в ситуации, прежде чем что‑то решать. Пауза в данный момент полезнее рывка.

Телец

К Тельцу могут вернуться старые финансовые или рабочие проблемы. Возможно, представителю стихии земли придется пересматривать планы или договариваться заново. Ретроградный Меркурий – хороший момент для анализа доходов и стратегий.

Также Тельцу не следует спешить с крупными вложениями.

Близнецы

У Близнецов в ретроградный Меркурий коммуникация пойдет сложнее обычного. Возникают недопонимания, путаница в словах, задержки в ответах. Представителю знака важно внимательно читать сообщения и уточнять детали.

Также в период явления могут напомнить о себе старые деловые контакты.

Рак

У Рака в период ретроградного Меркурия усиливается интуиция, но вместе с ней возрастает чувствительность. Возможны глубокие сны и внутренние инсайты. Это подходящее время для обучения, духовных практик и личных открытий. Раку важно не уходить с головой в собственные мечты и фантазии.

Лев

У Льва могут всплыть старые эмоциональные привязанности или нерешенные вопросы доверия. Представителю огненной стихии в ретроградный Меркурий важно не драматизировать происходящее. Гораздо лучше честно признаться себе в наличии переживаний и спокойно обсудить их с теми, кого они касаются.

Дева

У Дев в ретроградный Меркурий тема отношений выходит на первый план. Возможны разговоры, которые представители стихии земли давно откладывали. Появляется шанс прояснить старые недоразумения. Деве не следует стремиться все контролировать – иногда полезно просто выслушать.

Весы

Весам в ретроградный Меркурий придется пересмотреть повседневные задачи и рабочие процессы, ведь в период явления возможны задержки, изменения в графике или расписании. Это хороший момент, чтобы навести порядок в режиме. Представителю воздушной стихии следует беречь здоровье и не перегружать себя.

Скорпион

У Скорпионов в ретроградный Меркурий актуальны темы любви, творчества или старых увлечений. Возможно неожиданное сообщение от человека из прошлого. Тут важно не идеализировать ситуацию, а смотреть на нее трезво. Ретромеркурий дает время понять, что для представителей знака зодиака по‑настоящему ценно.

Стрелец

У Стрельцов в ретроградный Меркурий могут потребовать внимания семейные и домашние вопросы.

Возможны разговоры о прошлом, о корнях, о старых обидах – это шанс закрыть давние эмоциональные узлы. Стрельцу не следует убегать от этих проблем – именно они помогают стать увереннее в себе.

Козерог

У Козерогов в ретроградный Меркурий много диалогов и встреч, но не все темы прояснятся с первого раза.

Возможны ошибки в документах или договоренностях. Представителю земной стихии следует перепроверять информацию и не спешить с обещаниями. Старые идеи в этот период могут получить вторую жизнь.

Водолей

Водолеям решать финансовые вопросы в ретроградный Меркурий нужно особенно осторожно. Не стоит делать импульсивные покупки или соглашаться на сомнительные предложения. Это период пересмотра отношения к деньгам.

Водолею полезно подумать, что для него действительно важно.

Рыбы

Первый в 2026 году ретроградный Меркурий проходит в знаке зодиака Рыб, поэтому ярче всего скажется именно на них. У представителей водной стихии усиливается чувствительность, всплывут воспоминания, внутренние размышления. Это период глубокой переоценки прошлого и эмоционального осознания настоящего.

Рыбам важно сохранять связь с реальностью и не растворяться в иллюзиях.

Как минимизировать негативное влияние ретроградного Меркурия

В ретроградный Меркурий нужно отделять интуицию и фантазии от реальности, а чувства – от фактов.

Снизить влияние явления на знаки зодиака поможет:

Систематизация информационных потоков. Применение облачных хранилищ или специализированных приложений позволяет минимизировать риски утраты документов или важных заметок.

Практика рефлексии. Рост тревоги и эмоциональности в период влияния Рыб поможет уменьшить ведение дневниковых записей.

Отказ от спонтанных решений. В случае возникновения мыслей о резких переменах (смена работы, разрыв отношений) рекомендуется отложить принятие решения на 2-3 недели. После 20 марта ситуация откроется с другой стороны.

Четкое обозначение границ. В условиях неоднозначности коммуникаций важно проговаривать все тонкости. В деловых переговорах целесообразно использовать письменные договоренности.

Развитие осознанности. Медитативные практики, дыхательные техники и прогулки на природе – главный инструмент для комфортного переживания ретрограда.

Лучше возвращаться к старым проектам, чем начинать принципиально новые. Важно не принимать серьезных решений в состоянии эмоционального накала и не верить обещаниям без конкретики.

