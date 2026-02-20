Деньги, нервы и отношения под угрозой: гороскоп для всех знаков на ретроградный Меркурий
В этот раз явление пройдет в Рыбах – знаке зодиака, наиболее тесно связанном с эмоциями, интуицией, бессознательным, иллюзиями и пограничными состояниями.
Что такое ретроградный Меркурий
Ретроградное движение планеты представляет собой оптическую иллюзию. Она обусловлена различием в скоростях перемещения Земли и Меркурия по своим орбитам.
С позиции земного наблюдателя создается впечатление, что планета начинает двигаться по часовой стрелке, то есть в обратном направлении. А если посмотреть как бы сверху, то они будут перемещаться уже против часовой стрелки, пишет 5-tv.ru
Так что ретроградность Меркурия не является аномалией – это регулярный астрономический процесс, повторяющийся 3-4 раза в год. Согласно астрологии, этот период по-особенному отражается на областях, находящихся под управлением Меркурия: коммуникации, путешествия, документооборот, образовательном процессе и коммерческих сделках.
В ретроград Меркурия возрастает вероятность коммуникативных сбоев. Сообщения могут быть истолкованы неоднозначно, а вербальные высказывания – приобрести скрытый подтекст. Наибольшую уязвимость демонстрируют:
- Деловые переговоры.
- Электронная переписка.
- Онлайн‑дискуссии в мессенджерах.
Поэтому с 26 февраля по 20 марта знакам зодиака нужно тщательно перечитывать тексты сообщений перед отправкой, уточнять смысловые акценты в значимых диалогах, воздерживаться от эмоционально окрашенных высказываний.
Вторая сфера, на которую особенно влияет ретроградный Меркурий, – профессиональная деятельность.
Для рабочей сферы и бизнес‑процессов характерны следующие риски:
- Задержки при оформлении договорных обязательств.
- Технические неполадки в системах документооборота.
- Внезапные корректировки планов со стороны деловых партнеров.
Лучше отложить заключение крупных коммерческих сделок до завершения ретроградного периода и дублировать важную информацию в альтернативных форматах.
Традиционно ретроградный Меркурий также коррелирует с транспортными затруднениями. Прогнозируются:
- Сбои в расписании авиаперелетов.
- Ошибки при бронировании гостиничных номеров.
- Непредвиденные финансовые издержки в путешествиях.
При этом период способствует анализу допущенных ошибок, поэтому, даже если все проконтролировать не выйдет, полученный опыт точно позитивно скажется на знаках зодиака.
Чем уникален ретроградный Меркурий в феврале для знаков зодиака.
Овен
Овну важно замедлиться, даже если внутренне хочется действовать быстро. Возможны неожиданные эмоциональные реакции и возвращение старых переживаний. Представителю стихии огня следует дать себе время разобраться в ситуации, прежде чем что‑то решать. Пауза в данный момент полезнее рывка.
Телец
К Тельцу могут вернуться старые финансовые или рабочие проблемы. Возможно, представителю стихии земли придется пересматривать планы или договариваться заново. Ретроградный Меркурий – хороший момент для анализа доходов и стратегий.
Также Тельцу не следует спешить с крупными вложениями.
Близнецы
У Близнецов в ретроградный Меркурий коммуникация пойдет сложнее обычного. Возникают недопонимания, путаница в словах, задержки в ответах. Представителю знака важно внимательно читать сообщения и уточнять детали.
Также в период явления могут напомнить о себе старые деловые контакты.
Рак
У Рака в период ретроградного Меркурия усиливается интуиция, но вместе с ней возрастает чувствительность. Возможны глубокие сны и внутренние инсайты. Это подходящее время для обучения, духовных практик и личных открытий. Раку важно не уходить с головой в собственные мечты и фантазии.
Лев
У Льва могут всплыть старые эмоциональные привязанности или нерешенные вопросы доверия. Представителю огненной стихии в ретроградный Меркурий важно не драматизировать происходящее. Гораздо лучше честно признаться себе в наличии переживаний и спокойно обсудить их с теми, кого они касаются.
Дева
У Дев в ретроградный Меркурий тема отношений выходит на первый план. Возможны разговоры, которые представители стихии земли давно откладывали. Появляется шанс прояснить старые недоразумения. Деве не следует стремиться все контролировать – иногда полезно просто выслушать.
Весы
Весам в ретроградный Меркурий придется пересмотреть повседневные задачи и рабочие процессы, ведь в период явления возможны задержки, изменения в графике или расписании. Это хороший момент, чтобы навести порядок в режиме. Представителю воздушной стихии следует беречь здоровье и не перегружать себя.
Скорпион
У Скорпионов в ретроградный Меркурий актуальны темы любви, творчества или старых увлечений. Возможно неожиданное сообщение от человека из прошлого. Тут важно не идеализировать ситуацию, а смотреть на нее трезво. Ретромеркурий дает время понять, что для представителей знака зодиака по‑настоящему ценно.
Стрелец
У Стрельцов в ретроградный Меркурий могут потребовать внимания семейные и домашние вопросы.
Возможны разговоры о прошлом, о корнях, о старых обидах – это шанс закрыть давние эмоциональные узлы. Стрельцу не следует убегать от этих проблем – именно они помогают стать увереннее в себе.
Козерог
У Козерогов в ретроградный Меркурий много диалогов и встреч, но не все темы прояснятся с первого раза.
Возможны ошибки в документах или договоренностях. Представителю земной стихии следует перепроверять информацию и не спешить с обещаниями. Старые идеи в этот период могут получить вторую жизнь.
Водолей
Водолеям решать финансовые вопросы в ретроградный Меркурий нужно особенно осторожно. Не стоит делать импульсивные покупки или соглашаться на сомнительные предложения. Это период пересмотра отношения к деньгам.
Водолею полезно подумать, что для него действительно важно.
Рыбы
Первый в 2026 году ретроградный Меркурий проходит в знаке зодиака Рыб, поэтому ярче всего скажется именно на них. У представителей водной стихии усиливается чувствительность, всплывут воспоминания, внутренние размышления. Это период глубокой переоценки прошлого и эмоционального осознания настоящего.
Рыбам важно сохранять связь с реальностью и не растворяться в иллюзиях.
Как минимизировать негативное влияние ретроградного Меркурия
В ретроградный Меркурий нужно отделять интуицию и фантазии от реальности, а чувства – от фактов.
Снизить влияние явления на знаки зодиака поможет:
- Систематизация информационных потоков. Применение облачных хранилищ или специализированных приложений позволяет минимизировать риски утраты документов или важных заметок.
- Практика рефлексии. Рост тревоги и эмоциональности в период влияния Рыб поможет уменьшить ведение дневниковых записей.
- Отказ от спонтанных решений. В случае возникновения мыслей о резких переменах (смена работы, разрыв отношений) рекомендуется отложить принятие решения на 2-3 недели. После 20 марта ситуация откроется с другой стороны.
- Четкое обозначение границ. В условиях неоднозначности коммуникаций важно проговаривать все тонкости. В деловых переговорах целесообразно использовать письменные договоренности.
- Развитие осознанности. Медитативные практики, дыхательные техники и прогулки на природе – главный инструмент для комфортного переживания ретрограда.
Лучше возвращаться к старым проектам, чем начинать принципиально новые. Важно не принимать серьезных решений в состоянии эмоционального накала и не верить обещаниям без конкретики.
