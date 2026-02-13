#Казахстан в сравнении
Советы

Названы три знака зодиака, которые будут "выживать" в Ретроградный Меркурий

Планета, Меркурий, сфера, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 05:30 Фото: freepik
С 26 февраля начинается период, которого многие ждут с легким содроганием. Меркурий официально разворачивается и уходит в ретроградное плавание до 20 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, вместо четких графиков на первый план выходят интуиция, подсознательные страхи и едва уловимые нюансы. Для кого-то это время станет просто легкой неразберихой, но для трех представителей зодиакального круга наступает серьезная проверка на прочность.

Близнецы

Сейчас риск быть непонятыми возрастает до предела: письма застревают в папке "Исходящие", важные месседжи трактуются искаженно, а рабочие чаты превращаются в поле для дискуссий ни о чем. Чтобы не наломать дров, стоит проговаривать свои мысли дважды и не стесняться переспрашивать, даже если кажется, что все очевидно.

Дева

Идеально выстроенные планы Дев могут рассыпаться как карточный домик из-за мелких упущений и досадных случайностей. Это раздражает, но в то же время учит важному навыку – умению отпускать контроль и доверять течению. Иногда отсутствие совершенства – это то, что нужно для успеха.

Рыбы

Ваша обычно безупречная интуиция может начать давать сбои, превращая внутренний компас в бесполезную игрушку. Бытовые задачи внезапно станут непосильным грузом, вызывая желание спрятаться от всех. Есть риск сорваться на близких из-за накопившегося стресса, поэтому сейчас как никогда важно фильтровать каждое слово и давать себе право на тишину.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые переживают даже тогда, когда все хорошо.

Аксинья Титова
