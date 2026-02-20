Что можно позволить себе в питании до 65 лет

Пищевые привычки, сформированные десятилетиями, сложно менять. Однако то, что подходило в 40 лет, в 70-80, к сожалению, может уже вредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

Так как с возрастом замедляется обмен веществ, организм хуже перерабатывает сахар, жиры и соль. Калорий требуется меньше, а вот потребность в витаминах и питательных веществах остается высокой.

Самое главное, на что стоит обратить внимание: неправильное питание у людей старше 65 лет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.

Специалисты РБК Life собрали продукты, которые пожилым людям лучше ограничить.

Сильно переработанные продукты с высоким содержанием соли. Консервы, полуфабрикаты, колбасы и закуски повышают давление и увеличивают риск инсульта.

Сладкие и газированные напитки. Резко повышают уровень сахара в крови, способствуют набору веса и развитию диабета.

Жареная еда и фастфуд. Содержат трансжиры и избыток калорий, что вредно для сердца.

Переработанное и красное мясо. Частое употребление связано с риском болезней сердца и некоторых видов рака.

Жирные молочные продукты. Повышают уровень "плохого" холестерина. Лучше выбирать низкожирные варианты.

Белый хлеб и рафинированные злаки. Почти не содержат клетчатку и могут повышать уровень сахара в крови.

Искусственные подсластители. Могут влиять на микрофлору кишечника и усиливать тягу к сладкому.

Чрезмерное употребление алкоголя. У пожилых людей алкоголь дольше выводится и может мешать действию лекарств.

Сладкая выпечка и десерты. Повышают риск ожирения и диабета. Лучше отдавать предпочтение фруктам и ягодам.

Сырые или недоваренные продукты. Повышают риск пищевых отравлений, особенно при ослабленном иммунитете.

"Снижение потребления этих продуктов помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и других хронических проблем", – говорится в заключительной части.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

