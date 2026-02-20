#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Советы

Что можно позволить себе в питании до 65 лет

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 10:28 Фото: unsplash
Пищевые привычки, сформированные десятилетиями, сложно менять. Однако то, что подходило в 40 лет, в 70-80, к сожалению, может уже вредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

Так как с возрастом замедляется обмен веществ, организм хуже перерабатывает сахар, жиры и соль. Калорий требуется меньше, а вот потребность в витаминах и питательных веществах остается высокой.

Самое главное, на что стоит обратить внимание: неправильное питание у людей старше 65 лет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.

Специалисты РБК Life собрали продукты, которые пожилым людям лучше ограничить.

  • Сильно переработанные продукты с высоким содержанием соли. Консервы, полуфабрикаты, колбасы и закуски повышают давление и увеличивают риск инсульта.
  • Сладкие и газированные напитки. Резко повышают уровень сахара в крови, способствуют набору веса и развитию диабета.
  • Жареная еда и фастфуд. Содержат трансжиры и избыток калорий, что вредно для сердца.
  • Переработанное и красное мясо. Частое употребление связано с риском болезней сердца и некоторых видов рака.
  • Жирные молочные продукты. Повышают уровень "плохого" холестерина. Лучше выбирать низкожирные варианты.
  • Белый хлеб и рафинированные злаки. Почти не содержат клетчатку и могут повышать уровень сахара в крови.
  • Искусственные подсластители. Могут влиять на микрофлору кишечника и усиливать тягу к сладкому.
  • Чрезмерное употребление алкоголя. У пожилых людей алкоголь дольше выводится и может мешать действию лекарств.
  • Сладкая выпечка и десерты. Повышают риск ожирения и диабета. Лучше отдавать предпочтение фруктам и ягодам.
  • Сырые или недоваренные продукты. Повышают риск пищевых отравлений, особенно при ослабленном иммунитете.

"Снижение потребления этих продуктов помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и других хронических проблем", – говорится в заключительной части.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя запивать лекарства чаем и кофе. Как оказалось, это может снизить эффективность лечения и навредить организму.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Географический фактор в правильном питании: что едят казахстанцы и что надо бы
16:06, 18 марта 2024
Географический фактор в правильном питании: что едят казахстанцы и что надо бы
Раз в 120 лет: редкий бамбук зацвел раньше срока
16:58, 18 октября 2023
Раз в 120 лет: редкий бамбук зацвел раньше срока
Эксперт по здоровому питанию рассказала, как сделать блины полезными
06:32, 22 февраля 2023
Эксперт по здоровому питанию рассказала, как сделать блины полезными
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
11:22, Сегодня
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
11:00, Сегодня
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
10:40, Сегодня
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
10:22, Сегодня
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: