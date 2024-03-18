Географический фактор в правильном питании: что едят казахстанцы и что надо бы

Человек есть, что он ест. Но дело еще и в том, что ест он, к чему привык, а привыкает в зависимости от того, где живет. Врач-диетолог, к.м.н. Сауле Тарджибаева рассказала изданию Zakon.kz, как традиционные пищевые предпочтения казахстанцев влияют на их здоровье, и что в них следует менять.

Особенности питания играют первостепенную роль для здоровья. Пищевые привычки каждого человека зависят от предпочтения тех или иных продуктов. А предпочтения, в свою очередь, отдаются продуктам, которые человек либо принимает с раннего детства, либо тем, которые употребляются в семье, а также в связи с национальными традициями, рассказывает врач-диетолог, к.м.н. Сауле Тарджибаева из НАО "Медицинский университет Астана".

Национальные традиции казахов сложились в эпоху кочевого образа жизни, когда основные продукты были животного происхождения. Современные казахстанцы продолжают отдавать им предпочтение, налегая на мясо и колбасы, молоко и молочные продукты, яйца, и вдобавок – на хлеб, крупяные и кондитерские изделия. Тогда как фрукты и овощи употребляются реже, за исключением картофеля, который, впрочем, приравнивается к сахару.

Непосредственные причины смертности в Казахстане связаны, как и во всем мире, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССЗ), злокачественными новообразованиями, заболеваниями системы пищеварения. Так, по данным Агентства бюро национальной статистики, в Казахстане на 2023 год причиной смерти в 22,7% случаев стали заболевания системы кровообращения, в 10,4% – новообразования, в 9,8% – болезни органов дыхания.

Рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба

При этом, по данным ВОЗ (2003), на возникновение сердечно-сосудистых патологий, таких как коронарная болезнь и инсульт, сильно влияет высокое потребление жира. Оно воздействует на липиды крови и вызывает высокое кровяное давление, тромбозы и прочие нарушения работы сердца. Убедительно доказано, что преимущественное потребление насыщенных жиров повышает содержание холестерина крови и липопротеидов низкой плотности (так называемые плохие ЛПНП), но действия их неодинаковы.

Миристиновая и пальмитиновая жирные кислоты оказывают самое существенное воздействие, и в большом количестве они содержатся как раз в рационах, богатых молочными продуктами и мясом. Еще более тяжелым влиянием на стенки сосудов обладает повышенное содержание трансжирных кислот. Трансжиры содержатся в основном в продуктах гидрогенизации, поступающих к нам, например, в составе маргарина. На сегодня содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах регламентировано до 1%.

Полезной альтернативой для снижения риска ССЗ может служит обогащение нашего рациона мононенасыщенными жирами. При этом единственно важной в питательном отношении является олеиновая кислота, которая в большом количестве содержится в оливковом масле. Однако учитывая, что в нашем регионе это импортируемый продукт, его источником могут служить другие растительные жиры, такие как нерафинированное льняное и кукурузные масла.

Важно также присутствие в ежедневном рационе питания полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые не синтезируются в нашем организме. Так, например, рыба и морепродукты чрезвычайно полезны в отношении профилактики ССЗ. По результатам исследования группой ученых из Италии после трех лет наблюдения было выявлено снижение общей смертности после инфаркта миокарда на 20%, смертности от ССЗ на 30% и случаев внезапной смертности на 45%.

Однако потребление рыбы казахстанцами, к сожалению, не велико: оно составляет, по данным 2022 года, чуть больше 14 кг на человека в год, что значительно не дотягивает до среднемирового показателя в 20,5 кг.

Здоровью способствует ежедневное потребление фруктов и овощей: их защитное действие связано, прежде всего, с высоким содержанием в них пищевых волокон, выступающих в роли сорбентов. Пищевые волокна не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте всецело и поступают в толстый кишечник, притягивая воду и вместе с ней токсические вещества, а также холестерин. Согласно рекомендациям по здоровому питанию ВОЗ, в сутки необходимо потреблять 400 г свежих овощей и фруктов, но среди казахстанцев, согласно исследованиям Минздрава РК в 2022 году, 61,4% совершеннолетних (65,3% мужчин и 57,8% женщин) употребляют овощи и фрукты вообще не каждый день.

Соль и инсульт

Высокое кровяное давление является серьезным проявлением поражения сердечно-сосудистой системы и является фактором риска инсульта. Соль – единственный полноценный пищевой источник натрия, но повышенное содержание соли (то есть натрия) в рационе питания приводит к развитию артериальной гипертензии.

Здоровое питание, по рекомендациям ВОЗ, включает ограничение количество соли до 5 г в сутки. Тогда как в Казахстане соль едят чрезмерно, превышая этот показатель. Скажем, в Мангыстауской области на 49,5%, в Астане – на 45%, в Шымкенте – на 43,6%. Среднереспубликанский показатель превышает норму на 36,1%.

Возможно, причины такой пищевой привычки заложены с древних времен, когда наши предки засаливали мясо, масло, курт для долгого хранения. Но век современных технологий требует от нас более адекватного отношения.

Потребление повышенного количества поваренной соли не только влияет на состояние сосудов и сердца, но также и на вероятность возникновения раковых заболеваний. Рацион питания при злокачественных заболеваниях – второй по важности после табакокурения фактор риска. Считается, что на фактор питания приходится примерно 30% раковых заболеваний. Избыточная масса тела и ожирение, повышенное потребление консервированных продуктов, в том числе мяса, с высоким содержанием соли, а также горячих напитков и продуктов повышают риск рака.

ППП – правила правильного питания

Еще одним грозным заболеванием, непосредственно связанным с рационом питания, является сахарный диабет. Он возникает в результате нарушения углеводного обмена, ранее диабет чаще был распространен среди людей среднего и пожилого возраста, однако сейчас выявляется в группах все более раннего возраста, в том числе включая детей и подростков. Согласно данным IDF, в Казахстане в 2021 году насчитывалось 808 тыс. людей с сахарным диабетом, из них около 320 тыс. казахстанцев с невыявленным диабетом.

Имеются достаточно убедительные данные о связи между СД II и избыточной массой тела, ожирением. Потребление высококалорийной пищи в основном связано с повышенным потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом, среди которых значительный удельный вес занимают сахаросодержащие продукты и напитки.

Согласно данным Минздрава РК, ежедневно употребляют сладкие газированные напитки 13,5% казахстанцев. Кстати, наблюдается некоторое различие по полу: 16,1% мужчин употребляют сладкие газированные напитки ежедневно, в то время как среди женщин этот показатель равен 11,2%. Кроме того, сельские жители чаще прибегают к ежедневному потреблению сладких газированных напитков (15,5%), чем городские жители (12,3%). Интересно, что молодежь (до 25 лет) особенно склонна к ним – 22,1%.

Таким образом, меры, направленные на снижение избыточной массы тела, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета. Рекомендации таковы:

поддерживать индекс массы тела в пределах нормы 18,5-24,9 (вес в кг, поделенный на рост в метрах в квадрате, например, 80 разделить на 1,8, умноженный на 1,8), избегая потребления высококалорийных продуктов питания, а энергетическая ценность рациона питания должна соответствовать ежедневной физической активности;

ежедневная умеренная или более интенсивная физическая активность в течение одного часа или более в день;

обеспечить такой рацион питания, где содержание насыщенных жиров составляет 10% от суточного рациона питания, ограничить потребление продуктов животного происхождения;

обогащать рацион полиненасыщенными жирными кислотами, что означает потребление рыбы и морепродуктов 1-2 раза в неделю, а также растительных жиров;

обогащать рацион питания пищевыми волокнами, есть овощи и фрукты не менее 400 граммов в сутки;

содержание сахара в рационе питания должно составлять не более 10 % от суточной калорийности;

ограничить потребление поваренной соли до 5 г в сутки;

ограничить потребление консервированных продуктов, засоленных и копченых изделий.