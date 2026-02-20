#Референдум-2026
#Казахмыс
Советы

Назван худший фрукт для завтрака

Фото: pexels
Британский диетолог Дэрил Джоффре уверенно заявляет, что популярный фрукт, который многие считают полезным и выбирают для завтрака, может негативно сказаться на самочувствии в течение дня, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, бананы на завтрак не всегда полезны. Это связано с высоким содержанием фруктозы.

"Бананы – это худшее, что можно есть на завтрак", – объяснил Джоффре.

Врач поясняет, что быстрый подъем сахара в крови после употребления бананов может привести к его резкому падению позже, что вызывает чувство голода, усталость и снижение концентрации.

Также, как отмечено в публикации издания "АиФ", это может способствовать нарушениям пищеварения и воспалительным процессам в организме.

При этом в заключительной части он отмечает, что бананы все же полезны и содержат много калия, магния и витамина B6. Просто их следует есть в другое время дня или сочетать с жирами и белками, чтобы снизить негативный эффект.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, что пищевые привычки, сформированные десятилетиями, сложно менять. Однако то, что подходило в 40 лет, в 70-80, к сожалению, может уже вредить здоровью.

