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Кому нельзя есть виноград

Кому нельзя есть виноград, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 11:23 Фото: pexels
Виноград, который считается полезным и кладезью витаминов, может сыграть злую шутку с некоторой категорией людей. В этом уверенна российский врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач, ключевая опасность винограда кроется в высоком содержании сахара: в 100 граммах продукта содержится 16 граммов глюкозы. Это делает его крайне нежелательным для людей с диабетом и заболеваниями печени, таких как цирроз. Повышенная концентрация сахара создает для таких пациентов серьезные проблемы с метаболизмом, способные ухудшить их состояние здоровья.

"Даже умеренное потребление винограда может спровоцировать скачки уровня глюкозы в крови и осложнить течение заболевания", – приводит ProГород слова Дарьи Утюмовой.

Кроме того, виноград также является мощным аллергеном из-за высокого уровня витамина С. Чрезмерное его употребление может вызвать сильные аллергические реакции, такие как зуд, высыпания, затрудненное дыхание, а в некоторых случаях даже спровоцировать непреднамеренный набор лишнего веса.

Также эта культура стимулирует активную выработку желудочного сока, что делает ее нежелательной для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно во время обострений. Повышенная секреция кислоты может спровоцировать болезненные ощущения и усугубить течение заболевания.

Таким образом, виноград несет серьезные риски для здоровья определенных категорий людей. Гастроэнтеролог настоятельно рекомендует им проконсультироваться со специалистом, прежде чем включать его в свой рацион.

Под особым вниманием находятся следующие группы людей:

  • Пациенты с диабетом и заболеваниями печени (цирроз) – из-за высокого содержания сахара;
  • Люди с аллергией – виноград является мощным аллергеном из-за витамина С;
  • Пациенты с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки – виноград стимулирует повышенную выработку желудочного сока.

Ранее врачи предостерегли определенных людей от употребления творога.

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