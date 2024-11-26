Кому нельзя есть виноград

Виноград, который считается полезным и кладезью витаминов, может сыграть злую шутку с некоторой категорией людей. В этом уверенна российский врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач, ключевая опасность винограда кроется в высоком содержании сахара: в 100 граммах продукта содержится 16 граммов глюкозы. Это делает его крайне нежелательным для людей с диабетом и заболеваниями печени, таких как цирроз. Повышенная концентрация сахара создает для таких пациентов серьезные проблемы с метаболизмом, способные ухудшить их состояние здоровья.

"Даже умеренное потребление винограда может спровоцировать скачки уровня глюкозы в крови и осложнить течение заболевания", – приводит ProГород слова Дарьи Утюмовой.

Кроме того, виноград также является мощным аллергеном из-за высокого уровня витамина С. Чрезмерное его употребление может вызвать сильные аллергические реакции, такие как зуд, высыпания, затрудненное дыхание, а в некоторых случаях даже спровоцировать непреднамеренный набор лишнего веса.

Также эта культура стимулирует активную выработку желудочного сока, что делает ее нежелательной для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно во время обострений. Повышенная секреция кислоты может спровоцировать болезненные ощущения и усугубить течение заболевания.

Таким образом, виноград несет серьезные риски для здоровья определенных категорий людей. Гастроэнтеролог настоятельно рекомендует им проконсультироваться со специалистом, прежде чем включать его в свой рацион.

Под особым вниманием находятся следующие группы людей:

Пациенты с диабетом и заболеваниями печени (цирроз) – из-за высокого содержания сахара;

Люди с аллергией – виноград является мощным аллергеном из-за витамина С;

Пациенты с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки – виноград стимулирует повышенную выработку желудочного сока.

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