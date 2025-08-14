Корейские ученые признали старение "заразным"

Геронтологи из Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что белок HMGB1, связанный со старением, способен повреждать молодые клетки и запускать цепную реакцию их износа, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolism – Clinical and Experimental (MCE). В нем говорится, что HMGB1 вырабатывается в организме на протяжении всей жизни. У молодых людей он находится внутри клеток и помогает обеспечивать их нормальную работу. Однако с возрастом стареющие клетки "выбрасывают" этот белок наружу.

Лабораторные исследования показали: попадая во внеклеточное пространство, он взаимодействует с рецепторами соседних клеток и запускает в них процессы старения. В ответ пораженные клетки также выделяют HMGB1, что ускоряет распространение изменений по всему организму.

Ученые отметили, что белок существует в двух формах. Активная форма вызывает повреждение и воспалительную реакцию, тогда как неактивная – не оказывает вредного воздействия.

В экспериментах было показано, что даже молодые клетки после контакта с активным HMGB1 перестают делиться и начинают выделять вещества, вызывающие воспаление.

