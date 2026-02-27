#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Советы

Как победить стресс за три недели – психолог раскрыл формулу здоровья

Женщина на кровати, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 00:51 Фото: freepik
Известный клинический психолог Майкл Бреус заявил, что благодаря трем простым привычкам всего за 21 день можно улучшить физическое и психическое здоровье, передает Zakon.kz.

В разговоре с изданием 20minutos он заверил, что здоровье – это не всегда дорого и сложно. По словам доктора, чтобы чувствовать себя лучше, иногда достаточно внести в свою жизнь минимальные изменения.

"Хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание способствуют снижению веса, уменьшают воспаление, улучшают работу иммунной системы, увеличивают уровень энергии, а также приносят множество других преимуществ", – рассказал Бреус.

Врач также отдельно объяснил, как нужно правильно дышать, чтобы расслабиться. Он отметил, что нужно задействовать брюшную полость и делать выдохи длиннее вдохов.

"Глубокое брюшное дыхание с более длинными выдохами, чем вдохами, успокаивает тело и разум, способствуя отдыху. Когда уровень гормона стресса остается повышенным, мы можем регулировать его с помощью техники диафрагмального дыхания 4-7-8, чтобы обратить вспять тенденцию изменения уровня кортизола", – добавил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Zakon.kz писал, чем опасен постоянный недосып.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Шесть необычных советов для улучшения здоровья
04:52, 19 сентября 2023
Шесть необычных советов для улучшения здоровья
Как всего за пять минут в день можно поменять свою жизнь – рекомендации психолога
12:07, 07 января 2026
Как всего за пять минут в день можно поменять свою жизнь – рекомендации психолога
Почему сплетничать полезно, рассказали психологи
21:41, 13 августа 2025
Почему сплетничать полезно, рассказали психологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
03:02, 28 февраля 2026
Обидчик Бублика вышел в финал турнира в Дубае: его ждёт Медведев
Анонсирован следующий бой Александра Усика
02:50, 28 февраля 2026
Анонсирован следующий бой Александра Усика
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
02:15, 28 февраля 2026
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал парного турнира в США
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
01:34, 28 февраля 2026
Казахстанские боксёры потерпели крах в бою с соперниками из Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: