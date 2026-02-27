Как победить стресс за три недели – психолог раскрыл формулу здоровья

Известный клинический психолог Майкл Бреус заявил, что благодаря трем простым привычкам всего за 21 день можно улучшить физическое и психическое здоровье, передает Zakon.kz.

В разговоре с изданием 20minutos он заверил, что здоровье – это не всегда дорого и сложно. По словам доктора, чтобы чувствовать себя лучше, иногда достаточно внести в свою жизнь минимальные изменения.

"Хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание способствуют снижению веса, уменьшают воспаление, улучшают работу иммунной системы, увеличивают уровень энергии, а также приносят множество других преимуществ", – рассказал Бреус.

Врач также отдельно объяснил, как нужно правильно дышать, чтобы расслабиться. Он отметил, что нужно задействовать брюшную полость и делать выдохи длиннее вдохов.

"Глубокое брюшное дыхание с более длинными выдохами, чем вдохами, успокаивает тело и разум, способствуя отдыху. Когда уровень гормона стресса остается повышенным, мы можем регулировать его с помощью техники диафрагмального дыхания 4-7-8, чтобы обратить вспять тенденцию изменения уровня кортизола", – добавил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Zakon.kz писал, чем опасен постоянный недосып.