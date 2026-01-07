Как всего за пять минут в день можно поменять свою жизнь – рекомендации психолога
Психолог Лилия Лазарева рассказала порталу doctorpiter, что такое осознанность, как понять, что ее не хватает, и какие простые практики можно выполнять всего за несколько минут в день, чтобы снизить тревожность и улучшить самочувствие.
Как понять, что осознанности не хватает
По словам специалиста, на дефицит осознанности могут указывать:
- много страхов и тревоги;
- автоматические действия или реакции на что-либо и кого-либо;
- проваливание в мысли о прошлом или будущем;
- проблемы со здоровьем, нехватка ресурса и периодическое выгорание;
- мысли в стиле "если бы да кабы, надо было сделать по-другому";
- непринятие себя и своих негативных или нересурсных состояний;
- сравнение себя с другими;
- жизнь в уме и постоянный анализ;
- осуждение себя, своего тела или других людей;
- зависимость от чужого мнения и частые мысли "А как я выгляжу в глазах других людей?";
- жизнь через эго;
- непонимание своих чувств и ощущений.
Если человек узнает себя хотя бы в нескольких пунктах, это повод начать практиковать осознанность, отмечает психолог.
Что дает практика осознанности
Регулярные практики помогают:
- снизить уровень стресса и тревоги;
- улучшить физическое и эмоциональное состояние;
- восстановить ресурс и уменьшить выгорание;
- лучше понимать свои чувства и желания;
- повысить качество жизни и двигаться к целям более гармонично.
В чем суть осознанности
Осознанность включает внимательность к настоящему моменту, умение управлять вниманием, принятие происходящего без оценки, выход из негативных реакций и честность перед собой – когда мысли, чувства и действия совпадают.
Простые практики на 5 минут в день
Лилия Лазарева советует начать с коротких упражнений:
Практика наблюдения – когда вы наблюдаете за происходящем вокруг вас без какой-либо оценки, осуждения, рассуждения и навешивания ярлыков. Вы просто наблюдаете, как мир живет, и растворяетесь в этом состоянии.
Отложите телефон и все дела, выйдите на улицу, подышите воздухом, кожей почувствуйте температуру окружающей среды или сделайте простые упражнения для физического тела – зарядка на 5 минут.
Практика "четыре точки" – мысленно выберите в вашем теле четыре точки, например левая нога, правая рука, шея и лоб. В течение нескольких минут попробуйте удерживать внимание только на этих точках и больше ни на чем.
Практика, дающая немного ресурса: представьте, что вы делаете вдох стопами и ладонями (их поверхностью), этот вдох поднимаете до макушки. Выдох – от макушки вниз до стоп. Подышите таким образом в течение пяти минут.
В течение нескольких минут удерживайте внимание только на районе грудной клетки, на раскрытии ощущения тепла в нем.
Остановитесь и задайте себе вопросы: что я сейчас чувствую? Какие эмоции я сейчас испытываю? Чтобы направить свое внимание на то, что вы чувствуете в моменте сейчас, а не на ум или анализ.
Практика благодарности: поблагодарите себя, свое тело, свой ум за все. Поблагодарите в целом мир и людей за любые ситуации в вашей жизни.
Разведите руки широко в сторону, открыв этим движением грудную клетку. Постойте таким образом пару минут и отследите свои ощущения.
Главное – регулярность. Даже короткие практики дают накопительный эффект и со временем приносят заметные изменения, подчеркивает психолог.
