Названы четыре знака зодиака, которым резко повезет после Кровавой Луны

3 марта 2026 года наступит не просто полнолуние: в этот день Луна совпадет с полным лунным затмением – редкой "кровавой Луной", которая в астрологии считается моментом мощной перезагрузки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, это время завершений, освобождения от старого и запуска нового этапа. Для четырех знаков зодиака этот период станет началом особенно счастливой фазы.

Овен

Последние месяцы Овны жили в режиме "на максимум". Работа, цели, ответственность – все на пределе. Но энергия не бесконечна. Полнолуние мягко остановит вас. Это время не борьбы, а восстановления. Вы поймете: настоящая сила – не в постоянном напряжении, а в балансе.

Лев

Львы привыкли отдавать внимание, тепло, поддержку. Но часто забывали о себе. Лунное затмение словно очистит самооценку от старых сомнений. Вы увидите собственную ценность без искажений. Возможны признание в работе, укрепление отношений или важное личное решение.

Скорпион

Для Скорпионов это затмение особенно сильное. Оно поможет отпустить старые обиды, чувство вины и переживания, которые давно тянули вниз. Это не просто "стало легче" – это настоящая эмоциональная перезагрузка. Вы выходите из старой кожи – и уже не вернетесь назад.

Стрелец

Стрельцы всегда смотрят далеко вперед. Но иногда из-за множества возможностей сложно выбрать одну. Затмение уберет хаос и оставит главное. Впервые за долгое время вы четко поймете, куда двигаться. Сформулируйте конкретные цели. Полнолуние усиливает четкие намерения.

Ранее стало известно, что три знака зодиака ожидает триумф во всем в ближайшую неделю.