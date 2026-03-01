Ученые выяснили, почему мы переедаем "на полный желудок"

Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили, что мозг продолжает активно реагировать на привлекательную еду даже после того, как человек полностью сыт. При этом реакция возникает как на виртуальные изображения пищи, так и на реальные блюда, передает Zakon.kz.

Как отмечается в материале журнала Appetite, в исследовании участвовали 76 добровольцев. Во время эксперимента ученые регистрировали их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), пока участники выполняли игровое задание с элементами вознаграждения.

В игре использовались изображения и реальные продукты – сладости, шоколад, чипсы и попкорн. В середине задания участникам давали попробовать один из продуктов до тех пор, пока они не теряли к нему интерес.

"К определенному моменту испытуемые сообщали, что чувствуют насыщение – их поведение демонстрировало снижение ценности еды. Однако данные ЭЭГ показали: электрическая активность в зонах мозга, связанных с системой вознаграждения, продолжала так же сильно реагировать на изображения пищи, даже когда участники уже были сыты", – говорится в публикации.

Авторы отмечают, что такие реакции могут быть автоматическими и напоминать привычки – выученные нейронные шаблоны, сформированные за годы ассоциации определенной еды с удовольствием. Эти механизмы способны срабатывать независимо от осознанных решений и чувства голода.

Исследование также не выявило связи между уровнем самоконтроля и снижением мозговой реакции на еду. Это означает, что даже люди с высокой способностью к целенаправленному поведению могут испытывать сильный нейронный "сигнал вознаграждения" при виде аппетитных продуктов.

По мнению авторов, полученные данные помогают объяснить, почему переедание возможно даже при отсутствии физиологического голода и почему проблема лишнего веса не сводится только к силе воли.

Ранее врач раскрыла, как алкоголь может приблизить деменцию.