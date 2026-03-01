Ученые выяснили, почему мы переедаем "на полный желудок"
Как отмечается в материале журнала Appetite, в исследовании участвовали 76 добровольцев. Во время эксперимента ученые регистрировали их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), пока участники выполняли игровое задание с элементами вознаграждения.
В игре использовались изображения и реальные продукты – сладости, шоколад, чипсы и попкорн. В середине задания участникам давали попробовать один из продуктов до тех пор, пока они не теряли к нему интерес.
"К определенному моменту испытуемые сообщали, что чувствуют насыщение – их поведение демонстрировало снижение ценности еды. Однако данные ЭЭГ показали: электрическая активность в зонах мозга, связанных с системой вознаграждения, продолжала так же сильно реагировать на изображения пищи, даже когда участники уже были сыты", – говорится в публикации.
Авторы отмечают, что такие реакции могут быть автоматическими и напоминать привычки – выученные нейронные шаблоны, сформированные за годы ассоциации определенной еды с удовольствием. Эти механизмы способны срабатывать независимо от осознанных решений и чувства голода.
Исследование также не выявило связи между уровнем самоконтроля и снижением мозговой реакции на еду. Это означает, что даже люди с высокой способностью к целенаправленному поведению могут испытывать сильный нейронный "сигнал вознаграждения" при виде аппетитных продуктов.
По мнению авторов, полученные данные помогают объяснить, почему переедание возможно даже при отсутствии физиологического голода и почему проблема лишнего веса не сводится только к силе воли.
