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Выпечка на завтрак способна сделать людей менее привлекательными, считают французские ученые

Выпечка, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 07:54 Фото: pixabay
Ученые из Университета Монпелье во Франции выяснили, что люди, которые на завтрак едят блюда с высоким содержанием рафинированных углеводов, выглядят менее привлекательными для противоположного пола, сообщает Zakon.kz.

Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, ученые собрали 104 испытуемых, которых разделили по полу и предпочтениям в еде. После этого им показывали фотографии других участников и просили оценить их привлекательность.

Оказалось, что те испытуемые, диета которых состояла из блюд с большим количеством потребляемых рафинированных углеводов, были менее привлекательны для противоположного пола, чем те, кто придерживался более правильного питания. Ученые говорят, что это может быть связано с тем, что систематическое употребление такой еды способствует ускорению старения организма и лица, что сказывается на привлекательности.

Ученые также выяснили, какое заболевание может вызвать употребление более двух литров сладких и подслащенных напитков.

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