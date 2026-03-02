Кому лучше отказаться от самого популярного прохладительного напитка

Российский диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, сколько можно выпить без вреда для здоровья колы – самого популярного и продаваемого прохладительного напитка, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с aif.ru 2 марта 2026 года специалист назвала суточную норму сладкой газировки.

"Колы можно до 200 мл в сутки. Одна порция не нанесет вреда, другое дело, если речь идет про регулярное употребление этого напитка", – уточнила Софья Кованова.

По ее словам, в чрезмерных количествах кола опасна тем, у кого есть проблемы с костной тканью – остеопороз.

"Она содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция", – подчеркнула Кованова.

Сильногазированные сладкие напитки, как пояснила диетолог, лучше исключить из рациона людям с ожирением, диабетом, нарушением обмена веществ.

При этом, как отметила Кованова, в некоторых случаях кола может быть даже полезной, например, когда необходимо быстро взбодриться перед марафоном. Стоит, однако, помнить, что пить после колы захочется еще сильнее.

