Шарф-сосиска и смелые образы: известный стилист назвал бренд, где встретились мода и юмор

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал бренд, который ему по вкусу благодаря чувству юмора и иронии, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram. "Модная Заметка. Обожаю бренды с чувством юмора и иронией. Российский бренд Your Antihero полон неординарных и сложных по крою вещей: ну где вы еще можете найти шарф-сосиски или майку с балетной пачкой?" – написал Рогов. Ранее стилист показал, как создавать смелые весенние образы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: