Шарф-сосиска и смелые образы: известный стилист назвал бренд, где встретились мода и юмор
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал бренд, который ему по вкусу благодаря чувству юмора и иронии, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Модная Заметка. Обожаю бренды с чувством юмора и иронией. Российский бренд Your Antihero полон неординарных и сложных по крою вещей: ну где вы еще можете найти шарф-сосиски или майку с балетной пачкой?" – написал Рогов.
Ранее стилист показал, как создавать смелые весенние образы.
