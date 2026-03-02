#Референдум-2026
#Казахмыс
#Казахмыс
Советы

Шарф-сосиска и смелые образы: известный стилист назвал бренд, где встретились мода и юмор

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 21:25 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал бренд, который ему по вкусу благодаря чувству юмора и иронии, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Модная Заметка. Обожаю бренды с чувством юмора и иронией. Российский бренд Your Antihero полон неординарных и сложных по крою вещей: ну где вы еще можете найти шарф-сосиски или майку с балетной пачкой?" – написал Рогов.

Ранее стилист показал, как создавать смелые весенние образы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Тренд сезона от известного стилиста: какие каблуки снова в моде
20:28, 28 января 2026
20:28, 28 января 2026
Тренд сезона от известного стилиста: какие каблуки снова в моде
Какие прически призвал носить модниц известный стилист
23:47, 23 августа 2025
23:47, 23 августа 2025
Какие прически призвал носить модниц известный стилист
Ярко, смело, многослойно: стилист показал, как создавать смелые весенние образы
21:10, 26 февраля 2026
21:10, 26 февраля 2026
Ярко, смело, многослойно: стилист показал, как создавать смелые весенние образы
