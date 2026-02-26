Ярко, смело, многослойно: стилист показал, как создавать смелые весенние образы

В Telegram он обратил внимание на модные коллекции бельгийского дизайнера.

Dries Van Noten (Дрис Ван Нотен) – знаменитый бельгийский дизайнер и одноименный люксовый бренд, основанный в 1986 году, известный своим интеллектуальным подходом к моде, сложными принтами, насыщенными цветами и смешением этнических мотивов с классическим кроем. Представитель "Антверпенской шестерки", Дрис создал стиль, объединяющий культурные коллажи, театральность и абсолютную носибельность.