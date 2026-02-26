#Референдум-2026
Советы

Ярко, смело, многослойно: стилист показал, как создавать смелые весенние образы

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 21:10 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал тем, кто любит эксперименты, весной создавать многослойные образы, соединяя футболки, майки, поло и даже джемпер, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он обратил внимание на модные коллекции бельгийского дизайнера.

"Говорим в этом сезоне: "Да многослойности!!!" Моя рекомендация: выбирайте яркие и контрастные цвета и наслаивайте их друг на друга, не жалея. Футболка, майка, поло, джемпер!!! А если вы в душе смелый экспериментатор, то можете проделать то же самое, но уже с принтами и узорами. Для вдохновения посмотрите коллекции Dries Van Noten", – написал Рогов.

Dries Van Noten (Дрис Ван Нотен) – знаменитый бельгийский дизайнер и одноименный люксовый бренд, основанный в 1986 году, известный своим интеллектуальным подходом к моде, сложными принтами, насыщенными цветами и смешением этнических мотивов с классическим кроем. Представитель "Антверпенской шестерки", Дрис создал стиль, объединяющий культурные коллажи, театральность и абсолютную носибельность.

Ранее Рогов посоветовал, как создать стильный образ в духе Нью-Йорка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
