Культура и шоу-бизнес

Какие прически призвал носить модниц известный стилист

Александр Рогов рассказал, какие прически вскоре станут модными, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 23:47 Фото: Instagram/alexandrrogov
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал, какие прически вскоре станут модными, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Решил повнимательнее изучить стайлинг осенне-зимней коллекции Prada. Обратил внимание на вязаные украшения с кристаллами. Очень ловко обыграны эти ожерелья. Нравится. Ну и всклокоченные волосы – отдельная любовь!" – написал Рогов.

Ранее Рогов посоветовал модницам носить босоножки с колготками или носками.

Елена Беляева
Елена Беляева
