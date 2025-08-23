Какие прически призвал носить модниц известный стилист
Фото: Instagram/alexandrrogov
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал, какие прически вскоре станут модными, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Решил повнимательнее изучить стайлинг осенне-зимней коллекции Prada. Обратил внимание на вязаные украшения с кристаллами. Очень ловко обыграны эти ожерелья. Нравится. Ну и всклокоченные волосы – отдельная любовь!" – написал Рогов.
Ранее Рогов посоветовал модницам носить босоножки с колготками или носками.
